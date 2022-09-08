Cinayet gibi kaza! Tesadüfen çekilen fotoğraf davanın seyrinin değiştirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen yıl motosikletli gence çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Görkem Efekan Culum'un (25) olay yerinde tesadüfen çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.
8 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
20 Eylül 2021'de Kuşadası Hacı Feyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Öztaş Plaza karşısında, Görkem Efekan Culum kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma sonra da Yusuf Kaya'nın (37) kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaya kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra öldü.
'BAŞINDA KASK YOKTU'
Gözaltına alınan Culum tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Culum emniyetteki ifadesinde, "Bir aracı sollamak isterken muhtemelen yerde bulunan taşa çarptım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim, kaldırıma çarptım. Direksiyon kilitlendiği için sonrasında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsüne nasıl çarptığımı hatırlamıyorum. Başında kask yoktu" dedi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KUSURLU BULUNDU
Trafik kazası tespit tutanağına göre araç sürücüsü Culum'un şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı, hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmadığı, bu nedenle kusurlu olduğu belirtildi.