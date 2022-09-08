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    • Yaşam
    • 08.09.2022 08:39
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    • 08.09.2022 09:00
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    Cinayet gibi kaza! Tesadüfen çekilen fotoğraf davanın seyrinin değiştirdi

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı Yusuf Kaya yaşamını yitirdi. Kazanın yürütülen mahkemesinde, otomobil sürücüsü Görkem Efekan Culum hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle suçundan iddianame düzenledi. Kaya ailesinin avukatı, kaza yerinde tesadüfen çekilmiş bir fotoğraf üzerine karara itirazda bulundu. Fotoğrafta Culum'un kolunun alçıda olduğu görülüyor.

    Feci trafik kazasında alçılı kol detayı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen yıl motosikletli gence çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Görkem Efekan Culum'un (25) olay yerinde tesadüfen çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

    8 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
    20 Eylül 2021'de Kuşadası Hacı Feyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Öztaş Plaza karşısında, Görkem Efekan Culum kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma sonra da Yusuf Kaya'nın (37) kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaya kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra öldü.

    'BAŞINDA KASK YOKTU'
    Gözaltına alınan Culum tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Culum emniyetteki ifadesinde, "Bir aracı sollamak isterken muhtemelen yerde bulunan taşa çarptım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim, kaldırıma çarptım. Direksiyon kilitlendiği için sonrasında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsüne nasıl çarptığımı hatırlamıyorum. Başında kask yoktu" dedi.

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KUSURLU BULUNDU
    Trafik kazası tespit tutanağına göre araç sürücüsü Culum'un şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı, hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmadığı, bu nedenle kusurlu olduğu belirtildi.

        Motosiklet sürücüsü Kaya'nın ise kusurunun bulunmadığı vurgulandı. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı Culum hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        SOL KOLUNUN ALÇILI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Kaya ailesinin avukatı Varol Turbay vatandaşlar tarafından olay yerinde tesadüfen çekilen bir fotoğraf karesine ulaştı. Savcılık dosyasında bulunmayan fotoğrafta Culum'un sol kolunun alçılı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Culum'un üzerinde kas gevşetici haplar bulundu.

        İDDİANAMEYE İTİRAZ EDİLDİ
        Culum'un bir kolu alçılı olarak ve kas gevşetici hap alarak araç kullandığı anlaşıldı. Avukat, fotoğraf karesini delil olarak sunup, kas gevşetici hapların uyku hali yaratabileceği gerekçesiyle iddianameye itiraz ederek sanığın 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi.

            SANIK ASLİ KUSURLUDUR
            Avukat Varol Turbay'ın itirazı üzerine Adli Tıp ortopedi uzmanları kol alçılı şekilde araç kullanılıp kullanılmayacağına dair rapor hazırlayacak.

            SABAH'a konuşan avukat Varol Turbay, "Trafik raporlarına göre sanık asli kusurludur. Kazadan sonra vatandaşların olay yerinde çektiği fotoğrafta bir kolunun alçılı olduğu görülüyor.

            Sürücü bu şekilde tek kolla, yoğun trafikte süratle araç kullanmıştır. Kazadan sonra sanığın üst aramasında ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar bulundu. Bu ilaçlar uyku hali ve uyuşukluk yapabileceğinden araba kullanması da sakıncalı.

            Bir eli alçılı olduğu için tek elle vites değiştirirken kaza yaptığı anlaşılıyor. Bu kaza basit taksiri aşan bir durum. Bu nedenle bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ettik" dedi.
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            Haberler Yaşam Cinayet gibi kaza! Tesadüfen çekilen fotoğraf davanın seyrinin değiştirdi
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