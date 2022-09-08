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    • Güncel
    • 09.09.2022 06:28
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    • 09.09.2022 06:54
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Harita paylaştı tarih verdi! 9-13 Eylül 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurt genelinde havanın güneşli olacağı aktarılırken, sıcaklıkların da 2 ila 4 derece arasında artacağı bildirildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise pazartesi ve salı günleri yurt genelinde yağış alarmı verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Tarih verdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU


    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 29°C
    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 34°C
    Az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    DENİZLİ °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 27°C
        Az bulutlu

        DÜZCE °C, 32°C
        Az bulutlu

        KASTAMONU °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 26°C
        Parçalı bulutlu



            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            9-13 EYLÜL 2022 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Harita paylaştı tarih verdi! 9-13 Eylül 2022
                SON DAKİKA