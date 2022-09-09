9 Eylül 2022 Doktor atamaları DHY kurası isim listesi! Son dakika: Sağlık Bakanlığı DHY kura SONUÇ SORGULAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası tercih başvuruları başladı. Yapılan duyurunun ardından Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla aramaları hızlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi yayınlandı mı? İşte merak edilenler...