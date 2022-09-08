Orgeneral Arif Çetin: Yurt genelinde terörist sayısı 100'ün altına düştü

SAYILARI 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Orgeneral Çetin, burada askerlere hitap ederek, "Tunceli'de, Muş'ta, Amanoslar'da tek bir terörist kalmamıştır. Ülke genelinde terörist sayısı 100'ün altına düşmüştür. Kalan teröristleri de alan kontrolü sağlayarak alanlarını kısıtladık. Kahraman askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımızın mücadelesini taktirle izliyoruz." dedi.