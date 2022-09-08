Orgeneral Arif Çetin: Yurt genelinde terörist sayısı 100'ün altına düştü

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yurt genelinde terörist sayısının 100'ün altına düştüğünü bildirdi.
HELİKOPTERLE HAVADAN İNCELEDİ
Kars'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Orgeneral Çetin ve beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Kağızman ilçesine gitti.
Terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesini helikopterle havadan inceleyen Çetin, daha sonra Kağızman Komando Taburuna ziyarette bulundu.
SAYILARI 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ
Orgeneral Çetin, burada askerlere hitap ederek, "Tunceli'de, Muş'ta, Amanoslar'da tek bir terörist kalmamıştır. Ülke genelinde terörist sayısı 100'ün altına düşmüştür. Kalan teröristleri de alan kontrolü sağlayarak alanlarını kısıtladık. Kahraman askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımızın mücadelesini taktirle izliyoruz." dedi.