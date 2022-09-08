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    • 08.09.2022 17:16
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    • 08.09.2022 17:16
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    Orgeneral Arif Çetin: Yurt genelinde terörist sayısı 100'ün altına düştü

    Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütü YPG/PKK'ya nefes aldırmıyor. Yerli ve milli savunma teknolojisinin güçlenmesi ile güvenlik güçlerinin operasyonle başarısı terör örgütünü dağılma aşamasını getirdi. Yurt içinde köşeye sıkışan teröristlerin teslim olmak ya da sarı poşete girmekten başka çaresi kalmamış durumda. Yürütülen başarılı operasyonlarla ilgili değerlendirmede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yurt genelinde terörist sayısının 100'ün altına düştüğünü açıkladı.

    Türkiye genelinde terörist sayısı 100’ün altına düştü

    Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yurt genelinde terörist sayısının 100'ün altına düştüğünü bildirdi.

    HELİKOPTERLE HAVADAN İNCELEDİ
    Kars'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Orgeneral Çetin ve beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Kağızman ilçesine gitti.

    Terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesini helikopterle havadan inceleyen Çetin, daha sonra Kağızman Komando Taburuna ziyarette bulundu.

    SAYILARI 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ
    Orgeneral Çetin, burada askerlere hitap ederek, "Tunceli'de, Muş'ta, Amanoslar'da tek bir terörist kalmamıştır. Ülke genelinde terörist sayısı 100'ün altına düşmüştür. Kalan teröristleri de alan kontrolü sağlayarak alanlarını kısıtladık. Kahraman askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımızın mücadelesini taktirle izliyoruz." dedi.

        ŞEHİDİN ADINI TAŞIYAN PARK AÇILDI
        Çetin ve beraberindekiler daha sonra Kağızman ilçesinde gönüllü katıldığı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adının yaşatıldığı parkı ziyaret ederek dua okudu.

        Ziyarette Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de hazır bulundu.

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