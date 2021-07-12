Son dakika: FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı.
SÖZDE ORTA ASYA SORUMLUSU OLDUUNU KABUL ETTİ
Orhan İnandı'nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti.
İnandı'nın FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi. İnandı'nın, FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.