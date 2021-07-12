Son dakika: FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı







İnandı'nın FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi. İnandı'nın, FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.