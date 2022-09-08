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    • 08.09.2022 18:18
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    • 08.09.2022 19:03
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    Akşener'in esnaf ziyaretinde sahnelenen 'İYİ' tiyatro! Adaylığını istemediği Kılıçdaroğlu'nun yüzüne diyemediklerini başkasına söyletiyor

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada deyim yerindeyse kıyamet kopuyor. İYİ Parti "kazanacak bir aday olmalı" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları kapatırken, Akşener cephesi Mansur Yavaş'ın adaylığının zeminini hazırlıyor. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Akşener'in bugünkü esnaf ziyaretinde dikkat çeken bir olay yaşandı. İP Genel Başkanı'nın yolunu kesen bir kadın “Size yalvarıyorum, gerekirse ayaklarınıza kapanayım. 6’lı masadan kazanacak cumhurbaşkanını çıkarın" diyerek Mansur Yavaş'ı aday yapmalarını söyledi. Bu olay Akşener'in adaylığını istemediği Kılıçdaroğlu'nun "Yüzüne söyleyemediklerini başkası aracılığı ile söyletiyor" olarak da yorumlandı.

    Akşener’in esnaf ziyaretinde İYİ’ tiyatro! KK...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Yine esnaf ziyareti yine tiyatro!



    İYİ Parti de 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapadı. Akşener adaylık için gözüne Mansur Yavaş'ı kestirdi.

    Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" diyerek İYİ Parti'nin adaylık yolundaki istikametini belli etti.



    AKŞENER'İN ADAYI MANSUR YAVAŞ
    Gazeteci Hulki Cevizoğlu konuya ilişkin çok çarpıcı kulis bilgileri paylaştı.

    Cevizoğlu, "Meral Akşener, İYİ Parti il başkanlarına bugün Ankara'da yaptığı toplantıda, '6'lı masa aday göstermezse ben Mansur Yavaş'ı aday gösteririm' demiş" ifadelerini kullandı.



        YAVAŞ: ADAY OLURUM
        Mansur Yavaş'ın da konsensus olursa 'aday olurum' dediğini aktaran Hulki Cevizoğlu, "Ne çıkıyor ortaya, Mansur Yavaş ve Meral Akşener arasında bu konu konuşulmuş" dedi.



        Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Meral Akşener'in bugünkü esnaf ziyaretinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

        Akşener'in yolunu kesen kadın, önce sakin sakin "Başkanım" dedi, sonra ağlamaya başladı.



        "Size yalvarıyorum, gerekirse ayaklarınıza kapanayım. 6'lı masadan kazanacak cumhurbaşkanını çıkarın." diyen kadın, halkın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ı, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini söyledi.
            Akşener’in esnaf ziyaretinde İYİ’ tiyatro! KK...
            Haberler Güncel Akşener'in esnaf ziyaretinde sahnelenen 'İYİ' tiyatro! Adaylığını istemediği Kılıçdaroğlu'nun yüzüne diyemediklerini başkasına söyletiyor
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