Akşener'in esnaf ziyaretinde sahnelenen 'İYİ' tiyatro! Adaylığını istemediği Kılıçdaroğlu'nun yüzüne diyemediklerini başkasına söyletiyor

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
İYİ Parti de 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapadı. Akşener adaylık için gözüne Mansur Yavaş'ı kestirdi.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" diyerek İYİ Parti'nin adaylık yolundaki istikametini belli etti.
AKŞENER'İN ADAYI MANSUR YAVAŞ
Gazeteci Hulki Cevizoğlu konuya ilişkin çok çarpıcı kulis bilgileri paylaştı.
Cevizoğlu, "Meral Akşener, İYİ Parti il başkanlarına bugün Ankara'da yaptığı toplantıda, '6'lı masa aday göstermezse ben Mansur Yavaş'ı aday gösteririm' demiş" ifadelerini kullandı.