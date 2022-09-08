CHP'li 'Tosuncuk' Saim Diken! 1 milyar liralık vurgun için 20 yıl hapsi isteniyor

Çok sayıda ismi 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen CHP'den İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe başkanlığı adayı Saim Diken'in mağdur ettiği isimler savcılığa koştu. Diken'e para kaptıran mağdurlar, savcılığa başvurarak dolandırıldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu. Diken hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma tamamlandı.
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Diken hakkında 'Dolandırıcılık' iddiasıyla 4 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Diken'in mağdurlardan işletme vaadiyle para aldığı ve bir kısım ödeme yaptıktan sonra paraları iade etmeyerek hileli hareketlerle haksız menfaat elde ettiği ileri sürüldü.
ESKİ CHP GÜNGÖREN İLÇE BAŞKAN YARDIMCISINI DA DOLANDIRMIŞ
Hazırlanan iddianamede 4 isim müşteki olarak yer aldı. CHP eski İstanbul Güngören İlçe Başkan Yardımcısı Bayram Göbel, kız kardeşi Elem Göbel, Galip Meydan ve Pembe Hokka isimli vatandaşlar yer aldı. 4 mağdurun yer aldığı dosyada, başka mağdurların ortaya çıktıkça davaya katılabilecekleri ifade edildi. Diken, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.