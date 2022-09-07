İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koruma aracı esnaf ziyaretinde 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan vatandaşları ezdi





Akşener, koruma araçlarıyla birlikte alandan ayrılırken, bu sırada orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN' SLOGANI ATAN VATANDAŞLARI EZDİLER |VIDEO



İddiaya göre, Akşener'in koruma aracı yaşlı bir adama, bir kadına ve küçük bir kız çocuğuna çarptı. Ayağı ezilen kız çocuğu ağlamaya başladı. Aracın çarptığı yaşlı adamın kızı da Akşener'in konvoyuna vurarak tepki gösterdi.