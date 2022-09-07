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    • 08.09.2022 03:47
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    • 08.09.2022 03:47
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koruma aracı esnaf ziyaretinde 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan vatandaşları ezdi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu Okmeydanı Dörtyol'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener ziyaretin ardından koruma aracıyla alandan ayrılırken vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atmaya başladı. İddiaya göre Meral Akşener'in koruması aracı slogan atan vatandaşların üzerine sürerek yaşlı bir adama, bir kadına ve küçük bir kız çocuğuna çarptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akşener’in koruma aracı vatandaşları ezdi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu Okmeydanı Dörtyol'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Akşener konvoyuyla yola çıktı.



    Akşener, koruma araçlarıyla birlikte alandan ayrılırken, bu sırada orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

    'RECEP TAYYİP ERDOĞAN' SLOGANI ATAN VATANDAŞLARI EZDİLER |VIDEO

    İddiaya göre, Akşener'in koruma aracı yaşlı bir adama, bir kadına ve küçük bir kız çocuğuna çarptı. Ayağı ezilen kız çocuğu ağlamaya başladı. Aracın çarptığı yaşlı adamın kızı da Akşener'in konvoyuna vurarak tepki gösterdi.



    "BAĞIRINCA ARABAYI ÜZERİMİZE SÜRDÜ"
    Bir vatandaş ise, "Millet Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü. Paçayı zor kurtardık. Altında kalacaktık. Bunlar gelecekler memleketi yönetecekler. Ellerine fırsat geçse memleketi dümdüz edecekler bunlar" dedi.
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        Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koruma aracı esnaf ziyaretinde 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan vatandaşları ezdi
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