Avrupa'nın en büyüğü oldu! Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi 25 farklı ülkeden gelen hastalara şifa dağıttı

"YURTIŞINDA YANIK TEDAVİSİ TÜRKİYE'DEN 7-8 KAT DAHA MALİYETLİ"

Özellikle yanık tedavilerinin tüm dünyada çok pahalı olduğunu vurgulayan Turan, "Kullanılan malzemelerin hep steril olması ve bu hastalara her gün pansuman yapılması gerekiyor. Bu yüzden tedaviler çok pahalı. Mesela bir safra kesesi ya da burun ameliyatı bir kere yapılır.