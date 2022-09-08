Avrupa'nın en büyüğü oldu! Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi 25 farklı ülkeden gelen hastalara şifa dağıttı

Gelişmiş altyapısı ve hacmiyle 22 Mart'ta hizmet vermeye başlayan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Avrupa'nın en iyi yanık merkezi olarak tanımlanıyor. Merkez, açıldığı günden bugüne 6 ayda yaklaşık 25 farklı ülkeden hastayı iyileştirerek sağlık turizmine ciddi bir katkı sağladı.
SABAH'a konuşan Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan son olarak Libya'dan büyük bir patlama sonrası 7 hastanın getirildiğini ve tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi. Hastaların hayati tehlikelerini atlattığını ve normal hayatlarına dönebileceklerini ifade eden Turan, "Bir kısmı da taburcu olma aşamasına geldi.
Servisimize Fas, Fildişi Sahilleri, Irak, Ürdün, Suriye, Kazakistan, Ukrayna, Bulgaristan gibi ülkelerden hastalar geldi. Altyapımız çok iyi. Yanık vakalarında çok ağır mikroplar olabiliyor ve bizim kliniğimizde negatif basınç özelliği var. Buradaki sistemde odadaki hava emiliyor ve filtre edilip dışarı atılıyor.