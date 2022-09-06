Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Rusya uyarısı: "Hafife alınacak bir ülke değil"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.
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Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
7 MUTABAKAT İMZALANDI
Erdoğan ve Vucic, programın ardından heyetler arası görüşmeye katıldı. Kritik görüşme sonrası iki ülke arasında 7 mutabakat zaptı imzalandı.
ORTAK BASIN TOPLANTISI
Başkan Erdoğan ve Vucic, görüşme sonrası çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ile kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokolün ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağını belirterek, "Nitekim bu yıl itibarıyla Sırbistan'dan ülkemize 300 bin turist geldi. Bu demektir ki bu kimlikle seyahat başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak, iş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştireceklerdir." dedi.
Başkan Erdoğan, ziyarette bulunduğu Sırbistan'da baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Vucic'e samimi ev sahipliği için teşekkür eden Erdoğan, az önce kendisiyle hem ikili, ardından heyetler arası formatta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.