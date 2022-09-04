Yıkıldığı iddiaları tamamen yalan! Geçmişte tahrip edilen Kız Kulesi özgün karakterine uygun olarak yeniden restore ediliyor
Geçmişte tahrip edilen Kız Kulesi yeniden restore ediliyor... Kulenin sonradan ve yapının özgün karakterine uygun olmayan ekler kaldırılacak. Bu doğrultuda kale avlusu bölümüne 1990'lı yıllarda eklenmiş olan çelik çatı ve asma kat söküldü. Öte yandan kolonlarda deniz kabuklarına rastlandı ve deniz kumunun kullanıldığı tespit edildi. Kız Kulesi'nin bayrak direğinde de çatlaklar olduğu öğrenildi. Büyük bir depremde, Kız Kulesi'nin bütünüyle zarar göreceği tespit edildi.
İstanbul Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
İstanbul Kız Kulesi Restorasyonu Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi, koruma kurulu onaylı projeler doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde devam ediyor. Restorasyonla İstanbul Kız Kulesi'ne sonradan ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılacak ve özgün detaylarına yeniden kavuşturulacak. Çalışmalara alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışman olarak destek veriyor.
Kız Kulesi'nde geçmiş dönemde yapılmış beton imalatta, çalışmalar esnasında kolon ve döşeme donatılarının bağlantısının olmadığı, aynı zamanda içeriğinde deniz kabuklarına rastlanan deniz kumunun kullanıldığı tespit edildi. Kız Kulesi'nde 80 yıl önce elle hazırlanmış betonun özelliğini kaybetmiş olduğu, demir donatıların aşırı korozyona uğradığı ve bayrak direği de dahil çatlaklara sebep olduğu bildirildi. Büyük bir depremde, Kız Kulesi'nin bütünüyle zarar göreceği anlaşıldı.
KIZ KULESİ'NİN KOLON VE DÖŞEME DONATILARININ BAĞLANTISI YOK
Tarihi Kız Kulesi zaman içerisinde çeşitli onarımlar geçirdi. 1944 yılında ahşap elemanlarla oluşturulmuş kat döşemeleri, külah yapısı, dönemin en popüler malzemesi olan beton ile yenilendi. 2000'li yıllarda ise yapının günümüze ulaşan halini içeren onarımlar gerçekleştirildi. Bu onarımlarda yapı içerisinde restoran fonksiyonuna yönelik yapılmış çatı ilaveleri, 1999 depremi sonrası kule dış duvarlarına yapılmış çelik çapraz takviye elemanları yapıldı.
Geçmiş dönemde yapılmış beton imalatta, çalışmalar esnasında kolon ve döşeme donatılarının bağlantısının olmadığı, aynı zamanda içeriğinde deniz kabuklarına rastlanan deniz kumunun kullanıldığı, tasarımdaki hata ve eksiklikler ile 80 yıl önce elle hazırlanmış betonun özelliğini kaybetmiş olduğu, nervürsüz demir donatıların aşırı korozyona uğradığı ve bayrak direği de dahil çatlaklara sebep olduğu görüldü.