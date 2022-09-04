Yıkıldığı iddiaları tamamen yalan! Geçmişte tahrip edilen Kız Kulesi özgün karakterine uygun olarak yeniden restore ediliyor

İstanbul Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

İstanbul Kız Kulesi Restorasyonu Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi, koruma kurulu onaylı projeler doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde devam ediyor. Restorasyonla İstanbul Kız Kulesi'ne sonradan ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılacak ve özgün detaylarına yeniden kavuşturulacak. Çalışmalara alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay , Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışman olarak destek veriyor.