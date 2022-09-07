Yenikapı'da kaza yapan İETT otobüsü şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Kaza, dün saat 12:45 sıralarında Şehit Vefa Karakurdu alt geçidinde meydana geldi. 34 ZM 9232 plakalı İETT otobüsünün şoförü alt geçitte önce içerisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu 65 AAU 225 plakalı araca çarptı.
İSTANBUL YENİKAPI'DA İETT OTOBÜSÜ ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI! YARALILAR VAR | VİDEO
Ardından Kennedy Caddesi'nde bulunan 34 TFA 281 plakalı taksiye çarptı.
Taksiden sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen otobüs 34 FRP 583 plakalı motosikleti de ezdi. İETT otobüsü toplam 7 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 14 kişi yaralandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan İETT şoförü Salih Adanır'ın emniyete verdiği ifadesinde, Yenikapı'daki perondan çıktıktan sonra altgeçide yaklaştığı sırada hızını kesmek istediği, frenin ağırlaştığını ve aracın yavaşlamadığını belirtti. Adanır, kornayla önündeki araca ikazda bulunmasına rağmen öndeki aracın hızlanmadığı ve önce önündeki araca sonra da bariyerlere çarptığını ifade etti. Aracın freninin tutmamasından kaynaklı kazanın yaşandığını söyleyen Adanır, kazadan hemen sonra otobüsten inerek diğer araçlara yardıma gittiğini belirtti.