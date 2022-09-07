Yenikapı'da kaza yapan İETT otobüsü şoförünün ifadesi ortaya çıktı

OTOBÜSÜN MUAYENEDEN GEÇTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan 34 ZM 9232 plakalı İETT otobüsünün 3 Eylül 2022 tarihinde fren testlerinin ve araç teknik muayenelerinin yapıldığı ve muayeneden geçtiği bilgisine ulaşıldı. İETT muayene geçerlilik tarihinin ise 2 Mart 2023 tarihine kadar devam ettiği ayrıca bununla birlikte aracın muayenesinin yapıldığı ve 28 Şubat 2023 tarihine kadar devam ettiği öğrenildi.