Cumhuriyet Halk Partili isimlerin yönettiği il ve ilçe belediyelerinde yaşayan vatandaşlar isyan noktasına geldi.

Ankara'dan İstanbul'a İzmir'e kadar büyükşehirlerde yaşanan sorunlar ilçe belediyelerinde de benzer şekilde devam ediyor.

CHP'li vatandaşın isyanı

Kartal'da yaşayan CHP'li bir vatandaş AK Parti Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'le sokakta karşılaşınca CHP'nin iş bilmezliğini anlattı.

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i eleştiren vatandaş, "Duyduğumuza göre milletvekili olacakmış. Umurumda değil. Ben onu belediye başkanı yaptıysam hizmet yapacak." İfadelerini kullandı.

Vatandaş şunları söyledi:

"Ben bir CHP'liyim açık konuşunuyorum. Bu Kartal'dan hiç memnun değilim. 'Neden?' diyeceksiniz. Şuradan giderken bu sokağın halini görün. Yakacık'tan sonra yol yapmışsınız Allah ömrünüzü uzun etsin. Ne güzel…

"PENDİK ON NUMARA"

Ben Pendik'e de gidiyorum on numara A Parti B Parti yok.

KARTAL BELEDİYESİNDEN KURTULMAMIZ LAZIM

Şahsen kanaatim şu Kartal Belediyesi'nden kurtulmamız lazım. Duyduğumuza göre milletvekili olacakmış. Umurumda değil. Ben onu belediye başkanı yaptıysam hizmet yapacak. Şu sokağın haline bakar mısınız? Çöp kokusundan geçilmiyor. Köpekler öyle kaldırımlar öyle… Neymiş CHP'liymiş hiç umrumda değil."

"SİZ GETİRDİNİZ SİZ GÖTÜRECEKSİNİZ"

Bu sözler sonrası Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Kararı siz vereceksiniz. Siz getirdiniz siz götüreceksiniz" dedi.

Vatandaş ise, "Eyvallah, saygılar hürmetler" ifadeleriyle konuşmayı noktaladı.