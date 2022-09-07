Son dakika: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında, 05 Eylül 2022 günü, J-SİHA, JİKU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Karma timlerinin katılımıyla icra edilen operasyon kapsamında, çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte (2 adet M16 piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.