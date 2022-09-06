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    • Güncel
    • 06.09.2022 15:03
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    • 06.09.2022 15:03
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    HDP'li Semra Güzel ile aynı araçta yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberleri... HDP'li Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan şüpheliler A.G. ile F.D. adliyeye sevk edildi. Güzel ile aynı araçta bulunan A.G.'nin 'Göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal', F.D.'nin ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından adli kayıtları olduğu belirlendi.

    HDP geliniyle aynı araçta yakalanmışlardı! Flaş gelişme

    Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonunda birlikte çekilmiş fotoğrafları çıktığı için dokunulmazlığı kaldırılarak, hakkında yakalama kararı verilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 2 Eylül'de Silivri'de bir dinlenme tesisinde gözaltına alındı.

    Güzel ile aynı araçta bulunan A.G.'nin 'Göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal', F.D.'nin ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından adli kayıtları olduğu belirlendi.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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