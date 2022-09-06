EGM'den maaş promosyonu açıklaması! CHP'li Murat Bakan'ın yalanlarına suç duyurusu

Yaşanan bu süreç, vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanırken, milletimizin de yakından bildiği gibi bir takım odakları ise son derece rahatsız etmektedir.

Terör örgütleri ile aynı dili kullanan bu odaklar, son olarak dillerine personelimizin promosyon sözleşmesini dolamışlardır.