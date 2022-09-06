EGM'den maaş promosyonu açıklaması! CHP'li Murat Bakan'ın yalanlarına suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memurlarının maaş promosyon protokolü hakkında dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. EGM'den yapılan açıklamada, "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir." denildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana tarihi başarılara imza atmıştır. Günümüzde ise en başarılı dönemini geçirmektedir.
Teşkilatımız, bir yandan PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörle mücadelede önemli başarılar sağlarken, diğer taraftan her türlü suç ve suçluyla mücadelesine devam etmekte ve özellikle organize suç örgütlerine darbe üstüne darbe indirmektedir.
Yaşanan bu süreç, vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanırken, milletimizin de yakından bildiği gibi bir takım odakları ise son derece rahatsız etmektedir.
Terör örgütleri ile aynı dili kullanan bu odaklar, son olarak dillerine personelimizin promosyon sözleşmesini dolamışlardır.