Fondaş medyanın yerli ve milli hazımsızlığı: Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve TOGG hedefte

Fondaş medyanın Türkiye'nin üretim kapasitesine yönelik hazımsız eleştirileri bitmek tükenmek bilmiyor. Bu kez de Türkiye'nin doğal gaz çalışamaları ile yerli ve milli üretim TOGG'u hedef aldılar.

Skandal sözler Halk TV canlı yayınında sarf edildi | Video

'KARADENİZ GAZI FIKRA GİBİ'

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Medya Mahallesi programında konuğu Mustafa Sönmez ile birlikte yerli ve milli projeleri hedef aldı. Skandal sözler imza atan ikiliden Sönmez, "Karadeniz beni çok güldürüyor" derken; Arslan da, " Fıkra gibi tabirini" kullandı. İkili gaz çıkarma çalışmalarının hızla devam ettiği projede, evlere henüz gaz ulaştırılmadığı yönünde oldukça tuhaf açıklamalarda bulundu.

'TOGG'UN NERESİ MİLLİ VE YERLİ'

Türkiye'nin otomobili TOGG da ikilinin hedefindeydi. TOGG'un yerli ve milli olmadığını öne süren Sönmez, aracın büyük ölçüde ithal parçalarla üretildiği palavrasını attı. Fondaş kanalda Türkiye'nin projelerinin hedef alınması şaşırtmadı. Halk Tv'de daha önce de benzer skandal açıklamalar yapılmış ve Türkiye'yi hedef alan söylemler dile getirilmişti.

PAYZIN'DAN TERÖRİSTE 'RAHMET'

Halk TV'de sunduğu programda Şirin Payzın, hendek operasyonları sırasında öldürülen teröriste rahmet diledi. Payzın daha önce de programına katılan bir HDP vekilinin teröristbaşı için 'Sayın öcalan' ifadesini kullanması karşısında sessiz kalmıştı.

TANRIKULU TERÖRİSTİN ARDINDAN 'AH' ÇEKTİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye her fırsatta açıkça destek veren TR 705 kodlu CIA ajanı ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmiş, teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaştı.