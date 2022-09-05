İçişleri Bakanlığından "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığınca, okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzeni ve güvenliği artırılacak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılık faaliyetlerini disiplin altında tutarak öğrenciler başta olmak üzere tüm yol kullanıcılarının huzur ve güvenliğini muhafaza etmek amacıyla her eğitim öğretim döneminde okul servis araç sürücülerine, rehber personeline ve öğrencilere yönelik eğitimler verilecek, araçlar ve çalışanları Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygun olarak denetlenecek.

Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak için yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde "önce yaya" görsellerinin çizdirilmesi ivedilikle tamamlanacak, eski ve silinmiş görseller yenilenecek.

GENEL EMNİYET VE ASAYİŞE İLİŞKİN TEDBİRLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliği ile 2019 yılından beri yürütülen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü"nün uygulanmasında gerekli hassasiyet gösterilecek.

Vali ve kaymakamların koordinesinde ilgili birimlerin uzmanları tarafından "kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve özellikle başta metamfetaminle mücadele olmak üzere uyuşturucu/uyarıcı madde" konularında bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde eğitim programları hazırlanacak. Bu eğitim programlarına başta öğrenciler olmak üzere okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, STK temsilcilerinin, muhtarların, okul aile birliği üyelerinin ve velilerin katılımları sağlanacak.