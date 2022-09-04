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    • 04.09.2022 08:14
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    • 04.09.2022 08:18
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    TFF'ye silahlı saldırıda yeni detaylar! Silaha domatesli kamufle

    TFF'nin Riva'daki binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 3 şüphelinin olay yerine gelişi kaydedilirken, saldırıda kullanılan silah da domates bahçesine gömülü halde bulundu.

    TFF’ye saldırıda yeni detaylar! Silaha domatesli kamufle

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasında perşembe günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 mermi isabet etmişti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği koordinesindeki polisler çevreyi ablukaya alarak soruşturma başlatmıştı.

    BEYAZ ARAÇLA KAÇMIŞLAR
    Yapılan tahkikatte bir yüzen evin balkonundan ateş edildiği belirlenmiş, şüphelilerin bir araçla olay yerinden hızla kaçtıkları tespit edilmişti. O anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Görüntülerde şüphelilerin beyaz renkli bir araçla olay yerine geldikleri, daha sonra hızla uzaklaştıkları görüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin mali müşavirlik yapan Cüneyd Uslu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şüphelinin Riva'daki villasına gittiklerinde, olay yerinde olduğu belirlenen Oğuzhan Güneysu'yu gözaltına aldı.

        Güneysu'nun, Uslu'yu Yemek yemesi için Riva merkeze bıraktığını söylemesi üzerine ekipler bu yöne kaydırıldı. Uslu saat 21.00'de gözaltına alındı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ
        Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. TFF'de temizlik işçisi olarak çalışan İ.A.'nın da, tanıdığı Güneysu'nun telefonla arayıp olayı anlatıp, "Orayı gören kamera var mı?" diye sormasına rağmen görüşmeyi polise bildirmediği için şüpheli olarak ifadesi alındı.

        Suçunu itiraf eden Cüneyd Uslu, "Olay sırasında çok alkollüydüm. Bu durumun etkisiyle havaya ateş ettim. Kesinlikle Federasyon binasını ya da başka bir yeri hedef almadım" dedi.

            EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI
            Polis gün boyu yapılan arama çalışmalarında silahı bulamadı. Daha sonra Uslu'nun villasındaki domates bahçesinde yapılan aramada 2 tabanca ve 12 mermi bulundu. Silahlardan birinin olayda kullanıldığı tespit edildi. Cüneyd Uslu ile Oğuzhan Güneysu ve onlarla irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ç. ve Güneysu savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken Cüneyd Uslu'ya ev hapsi verildi.

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            Haberler Güncel TFF'ye silahlı saldırıda yeni detaylar! Silaha domatesli kamufle
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