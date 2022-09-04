TFF'ye silahlı saldırıda yeni detaylar! Silaha domatesli kamufle

BEYAZ ARAÇLA KAÇMIŞLAR
Yapılan tahkikatte bir yüzen evin balkonundan ateş edildiği belirlenmiş, şüphelilerin bir araçla olay yerinden hızla kaçtıkları tespit edilmişti. O anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde şüphelilerin beyaz renkli bir araçla olay yerine geldikleri, daha sonra hızla uzaklaştıkları görüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin mali müşavirlik yapan Cüneyd Uslu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şüphelinin Riva'daki villasına gittiklerinde, olay yerinde olduğu belirlenen Oğuzhan Güneysu'yu gözaltına aldı.