TFF'ye silahlı saldırıda yeni detaylar! Silaha domatesli kamufle

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. TFF'de temizlik işçisi olarak çalışan İ.A.'nın da, tanıdığı Güneysu'nun telefonla arayıp olayı anlatıp, "Orayı gören kamera var mı?" diye sormasına rağmen görüşmeyi polise bildirmediği için şüpheli olarak ifadesi alındı.