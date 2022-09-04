TFF binasına yapılan saldırıda gizemli 5 saat

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beykoz Riva'daki merkez binasına perşembe günü silahlı saldırı yapıldı. O anlarda binaya 300 metre mesafedeki barakada bulunan Cüneyt U. ve Oğuzhan G. yakalandı.
Gümrük müşaviri olduğu belirlenen Cüneyt U, "Alkollüydüm. Binayı hedef almak istemedim" savunması yaptı. Olaydan sonra silahı sazlık alana attığını anlattı! Villasında yapılan aramada domates bahçesinde gömülü halde siyah bir beze sarılı iki tabanca ve 12 mermiye ulaşıldı. Bu silahlardan birinin olayda kullanıldığı anlaşıldı.
Diğer şüpheli Oğuzhan G. ise ifadesinde "Cüneyt U. ile oturuyorduk. Dışarı çıkıp geldiğimde bana kötü bir şey yaptığını söyledi. Hemen otomobille oradan ayrıldık" ifadesini kullandı. Olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı. H.Ç isimli şüphelinin saldırıdan sonra zanlılarla iletişime geçtiği ortaya çıktı!
Zanlılar barakada 5 saat geçirdi.
ADA'YA KURŞUN
TFF'nin ardından Kuruçeşme açıklarındaki Galatasaray Adası da kurşunlandı. Cuma akşamı yaşanan saldırıda cam panellerden biri kırıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Dün TFF bugün Galatasaray Adası, demek ki kişilerin Türk sporuyla sorunları var" açıklaması yaptı. Beşiktaş Kaymakamı, olayın yorgun mermiden kaynaklandığını açıkladı.
Gümrük müşaviri olduğu belirlenen Cüneyt U, "Alkollüydüm. Binayı hedef almak istemedim" savunması yaptı. Olaydan sonra silahı sazlık alana attığını anlattı! Villasında yapılan aramada domates bahçesinde gömülü halde siyah bir beze sarılı iki tabanca ve 12 mermiye ulaşıldı. Bu silahlardan birinin olayda kullanıldığı anlaşıldı.
Diğer şüpheli Oğuzhan G. ise ifadesinde "Cüneyt U. ile oturuyorduk. Dışarı çıkıp geldiğimde bana kötü bir şey yaptığını söyledi. Hemen otomobille oradan ayrıldık" ifadesini kullandı. Olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı. H.Ç isimli şüphelinin saldırıdan sonra zanlılarla iletişime geçtiği ortaya çıktı!
Zanlılar barakada 5 saat geçirdi.
ADA'YA KURŞUN
TFF'nin ardından Kuruçeşme açıklarındaki Galatasaray Adası da kurşunlandı. Cuma akşamı yaşanan saldırıda cam panellerden biri kırıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Dün TFF bugün Galatasaray Adası, demek ki kişilerin Türk sporuyla sorunları var" açıklaması yaptı. Beşiktaş Kaymakamı, olayın yorgun mermiden kaynaklandığını açıkladı.