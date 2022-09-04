ABD'de dikkat çeken Türkiye analizi: Kaybetmeyi göze alamayız

Sadece diplomatik açıdan değil stratejik olarak da Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir rol üstlenen Türkiye tüm dünyada süreci yönetmekteki başarısıyla takdir toplamaya devam ediyor.

ABD basınına yansıyan son haberler de bunun önemli bir göstergesi oldu.

'TÜRKİYE MUTLAKA BİZİM TARAFIMIZDA OLMALI'

The Hill gazetesinde kaleme alınan bir analizde ülkemizden, savaş ve sonrasındaki rolü ele alınarak, 'ABD tarafından mutlaka kendi tarafına çekilmesi gereken bir müttefik' olarak söz edildi.

'ABD ve Rusya arasındaki savaşta Türkiye'yi doğru yerde tutmak' başlığıyla yayınlanan analizde öncelikle Türkiye'nin barış müzakerelerinde ve tahıl koridoru görüşmelerinde üstlendiği öncü ve doğru tavır övüldü.

Gazete daha sonra Türkiye'ningerektiğinin altını çizerek ülkemizin kaybedilmesi göze alınamayacak bir müttefik olduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa rağmen Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik anlamda derinleşmesi ABD'ye adeta bir uyarı görevi gördü.