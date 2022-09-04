SON DAKİKA | Silivri Cezaevi'ne şifreli yöntemle talimat! Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem! Kaçak radyo istasyonu kurmuşlar

Silivri Cezaevi yönetimine geçtiğimiz günlerde bir mahkûm, ihbar mektubu gönderdi. Mektupta cezaevinde yatan mahkûmlara yönelik kaçak bir yayın yapıldığı ve bu yayın içerisinde şifreli yöntemle bir akım talimatlar verildiği yazıyordu. İddiaya göre, bu yayınlar karşılığında mahkûmların ailelerinden 3 ila 5 bin lira arasında paralar talep ediliyor, karşılığında mahkûmun adı ve tutuklu bulunduğu koğuş zikredilerek mesajlar söyleniyordu.