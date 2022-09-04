Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 04.09.2022 07:12
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    • 04.09.2022 07:12
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    SON DAKİKA | Silivri Cezaevi'ne şifreli yöntemle talimat! Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem! Kaçak radyo istasyonu kurmuşlar

    Son dakika haberi | Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kemerburgaz'da bir eve yapılan baskında, kaçak radyo yayını yapıldığı belirlendi. İnceleme sonucunda kaçak radyo yayınıyla, cezaevindeki bazı mahkumlarla iletişim kurulduğu tespit edildi.

    Silivri Cezaevi’ne şifreli yöntemle talimat

    Silivri Cezaevi yönetimine geçtiğimiz günlerde bir mahkûm, ihbar mektubu gönderdi. Mektupta cezaevinde yatan mahkûmlara yönelik kaçak bir yayın yapıldığı ve bu yayın içerisinde şifreli yöntemle bir akım talimatlar verildiği yazıyordu. İddiaya göre, bu yayınlar karşılığında mahkûmların ailelerinden 3 ila 5 bin lira arasında paralar talep ediliyor, karşılığında mahkûmun adı ve tutuklu bulunduğu koğuş zikredilerek mesajlar söyleniyordu.

    Yasal olmayan yollarla yapılan bu yayınlarda terör örgütü PKK, DHKP-C gibi örgüt üyelerine yönelik konuşmalar yapılıp yasaklı şarkılar çalınıyordu. İhbar üzerine durum önce RTÜK'e, ardından savcılığa bildirildi. RTÜK yapılan incelemede söz konusu radyonun kaçak frekansla yayın yaptığını tespit etti. Yayının adresi Kemerburgaz'daki bir ev çıkınca polisler düğmeye bastı.



    RADYO YAYINI İPTAL EDİLDİ
    İkamete yapılan operasyonda yayın yapmaya yarayan birçok elektronik malzeme ve uydu vericisi bulundu. Emniyet güçleri tarafından el konulan envanterlerle birlikte yayını yapan kişinin tespit edilmesi için ayrı bir çalışma yürütüldü.

        RTÜK yayın frekansının engellenmesi için Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvuruda bulundu. Talep dilekçesinde incelenen yayında terörü destekleyen yayın yapıldığı, kaçak yayınla vergi kaçırıldığı ve bazı şahıslara yönelik ithamlarda bulunulduğu anlatıldı.

        Talebi kabul eden hâkimlik erişim engeli verirken, şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA | Silivri Cezaevi'ne şifreli yöntemle talimat! Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem! Kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
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