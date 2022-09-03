CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet trafiği tape kayıtlarında: "50 yetmez yükselt!"

Ataşehir'de iş yapmak istediği değerlendirilen bir kişinin Seval Arslan aracılığıyla Atalay'a yönlendirildiği, yapılacak iş karşılığında ikilinin aralarında bir ücret belirledikleri ve iş karşılığı maddi menfaat temin ettikleri dikkat çekti. Sabah'ta yer alan habere göre, Atalay'ın Arslan'a, "Sen 50 de" diyerek fiyat belirlediği, karşılığında Arslan'ın rakamı az bularak, "Ne, onla hiçbir şey yapmaz abi, bence düşürtme bence yükselt" şeklinde akıl verdikten sonra görevlinin rakamı 350 liraya çıkardığı tapeler iddianamede yer aldı.

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