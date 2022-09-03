CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet trafiği tape kayıtlarında: "50 yetmez yükselt!"

Savcılığın tespitine göre örgüt Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın eski yardımcısı ve şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal kadar sekreteri de rüşvet trafiğinde aktif rol aldı.
Başkan Yardımcısı Haydar Battal'ın sekreteri Seval Arslan için savcılık, resmi görevinin sınırlarını aşacak şekilde hareket ettiğinin altını çizdi.
Örgütün alt kademelerinde yer alan kişileri yönlendirmede bulunduğunu ve belediyeden ihale, kiralama gibi işleri alan firma yetkililerinden 'bağış' adı altında rüşvet talep ettiğini kaydetti.