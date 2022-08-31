Selçuk Bayraktar, 'Geleceği üzerinde taşıyor' diyerek Kızılelma'yı anlattı: "F-35 denilen neslin ötesinde bir platform"
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızılelma'nın bütün geleceği üzerine taşıdığının altını çizen Bayraktar, "Kızılelma potansiyel olarak düşündüğünüzde bütün gelecek burada olduğundan F-35 denilen neslin ötesinde bir platform" ifadelerini kullandı. Baykar Teknoloji Lideri, "Bir sonraki nesilde var olmanın tek şansı MİUS veya Kızılelma. Bunları bugünden yapmak zorundayız. Bütün gelecek burada" dedi.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı TV programında önemli açıklamalarda bulundu.
Sözlerine bu yıl beşincisi düzenlenen Teknofest'i anlatarak başlayan Bayraktar, "İlk Samsun ve Karadeniz seçimi yapılırken tüm ekip arkadaşlarımız Karadeniz'de bu iş bambaşka olur şeklinde düşünüyorduk ve onu da yaşadık. Teknofest başlamadan önce biz birçok ilimizde Teknofest'in kalbi olan yarışmalar düzenledik. Orada da bir anlamda mini Teknofest'ler yapıldı. Oralarda Karadeniz'in hırçın dalgası gibi hırçın esmesini bekliyorduk. Teknofest büyük coşkuyla devam ediyor." dedi.
Selçuk Bayraktar'tan Kızılelma sözleri: "F-35 denilen neslin ötesinde bir platform" | VİDEO
"AKINCI'NIN KENDİSİNDEN ÖTE ONU YAPAN RUH ÖNEMLİ"
"Babamın bize sürekli nasihat ettiği sözler vardır. 'Birilerinin dışarıya bağımlı olma zorunluluğu, milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez' derdi. Bunun yanında aslında biraz da enteresan nükteli bir sözü daha vardı. 'Memleketi aradık adam bulamayınca uçağı da adamsız yaptık' derdi. Nükte yapardı. Adamsız uçak, insansız hava uçağı anlamında."
Hepimiz gelip geçiciyiz en nihayetinde maddi eserlerimizin de hepsi gelip geçici. Ama insanın bedenini de düşünürseniz o da gelip geçici. Ama yaşayan ne? İnsanın ruhu, fikirleri, inançları, umutları, gayretleri, emekleri baki olan bu. Dolayısıyla hepsinden öte Akıncı'nın kendisinden de öte onu yapan ruh önemli. O bir yüksek teknoloji makine olabilir ama biz onu o yüzden sevmedik. Onu yapan ruhun hangi ilhamla yaptığını düşünerek o gayretin, emeğin anlamını düşünerek, o ifade ettiği anlam için sevdik"