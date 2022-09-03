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    • Haberler
    • 03.09.2022 23:52
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    • 03.09.2022 23:52
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    Kaçış 2. sezon ne zaman? Kaçış dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    Kaçış dizisi ilk 8 bölümün ardından büyük ilgi gördü. Dizinin hayranları ise konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Kaçış dizisi yeni sezon ne zaman? Kaçış yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kaçış 2. sezn ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kaçış 2. sezon ne zaman? Kaçış dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    Başrollerini Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu ve birçok ünlü oyuncunun paylaştığı Kaçış dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlk 8 bölümün ardından ikinci sezonun ne zaman gelecği merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

    KAÇIŞ 2. SEZON OLACAK MI?
    Her hafta yeni bölümü yayınlanan dizinin 8. bölümüyle birlikte sezon finali yapıldı. Kaçış dizisi 2. sezon çekimlerinin ağustos ayında başlayacağı ve yaklaşık 3 ay süreceği konuşuluyor. Disney Plus'ın ikinci sezon onayını verdiği Kaçış dizisi 2. sezon Eylül 2022'de ikinci sezonuyla platformda olacak.

    KAÇIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
    Engin Akyürek - Mehmet

    İrem Helvacıoğlu - Zeynep

    Levent Ülgen - Ferman

    Fikret Kuşkan

        Aras Aydın

        Leyla Tanlar

        Deniz Baysal Yurtcu

        KAÇIŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
        Kaçış, araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne giden, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin hikayesini konu ediyor. Grup, araştırma yapmak için gittikleri köyde, bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşer. Araştırma ekibi, terör örgütünün elinden kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
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