Kaçış 2. sezon ne zaman? Kaçış dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?

KAÇIŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kaçış, araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne giden, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin hikayesini konu ediyor. Grup, araştırma yapmak için gittikleri köyde, bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşer. Araştırma ekibi, terör örgütünün elinden kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.