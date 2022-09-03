Kaçış 2. sezon ne zaman? Kaçış dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Başrollerini Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu ve birçok ünlü oyuncunun paylaştığı Kaçış dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlk 8 bölümün ardından ikinci sezonun ne zaman gelecği merak konusu oldu. İşte merak edilenler...
KAÇIŞ 2. SEZON OLACAK MI?
Her hafta yeni bölümü yayınlanan dizinin 8. bölümüyle birlikte sezon finali yapıldı. Kaçış dizisi 2. sezon çekimlerinin ağustos ayında başlayacağı ve yaklaşık 3 ay süreceği konuşuluyor. Disney Plus'ın ikinci sezon onayını verdiği Kaçış dizisi 2. sezon Eylül 2022'de ikinci sezonuyla platformda olacak.
KAÇIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Engin Akyürek - Mehmet
İrem Helvacıoğlu - Zeynep
Levent Ülgen - Ferman
Fikret Kuşkan