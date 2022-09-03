Ukrayna tahılına sıkı takip! Belge şartı getirildi

Rusya ve Ukrayna'dan çıkan tahıl gemilerinde zararlı organizma ve sahte belge ile sevkiyata rastlandı. Türkiye ve Ukrayna ortaklığında ortaya çıkan duruma bakanlık el koydu. Küresel gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan tahıl koridoru projesinde denetimler daha sıkı hâle getirildi. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması zorunlu olan resmî sertifika ve belgelerin, Ukrayna yetkili makamları tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmî kontrollerde aranmaması şartı getirilmişti.
Ancak bu kararın, ithalatta bulunan bazı firmalar tarafından art niyetli olarak kullanıldığı tespit edildi. Ukrayna'dan bazı ürünlerin sevkiyatlarının Bitki Sağlık Sertifikası olmaksızın veya onaylanmaksızın Ren Denizi limanından ayrıldığı ve Türkiye'ye sunulan Ukrayna Bitki Sağlık Sertifikasının sahte olduğuna dair varsayımlarda bulunulduğunu ortaya çıkardı. Ukrayna'da yapılan ürün kontrollerinde buğday başaklarında görülen zararlı organizma (Tilletia spp.) tespit edilen bazı sevkiyatların ise Bitki Sağlığı Sertifikası olmaksızın Ukrayna'dan çıkış yaptığı aktarıldı.
BELGE ŞARTI YENİDEN GETİRİLDİ
Bu çerçevede, ithal edilmek istenen ürünlere ait sertifikalarda sahteciliğe engel olunması ve ürünlerin mevzuat gereği Bitki Sağlık Sertifikası veya Sağlık Sertifikasını beraberinde bulundurması şartı getirildi. Buna göre, 1 Eylül 2022 tarihinde yola çıkan sevkiyatlar dâhil olmak üzere, bu tarihten itibaren Ukrayna tarafından düzenlenmiş resmî sertifika ve belgelerin aranacağı, gerekli belgeler olmaksızın ithalat kontrollerinin yapılmayacağı duyuruldu.