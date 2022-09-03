ABD'den iki yüzlü tavır: Türk jetlerine kilit atan S-300'lere CAATSA yok

Türk jetlerine, Yunanistan tarafından S-300 ile radar kilidi atılmasının ardından ABD'nin CAATSA yaptırımı uygulayıp uygulamayacağı konuşulurken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
YUNANİSTAN'DAN 'DÜŞMANCA HAREKET'
23 Ağustos tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar Girit adasına konuşlu S-300 hava savunma sitemleri ile taciz edildi. Türkiye bunu 'Düşmanca hareket' olarak niteleyip görüntüleri NATO ya taşıyacağını belirtmişti. Yunanistan'da yeni gündem CAATSA yaptırımları.
CAATSA YAPTIRIMINA GİRMİYOR
Euronews'ün haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Hellas Journal sitesinin sorusunu yanıtladı. ABD'nin açıklamasında Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Girit Adası'ndaki varlığının 2017 tarihli Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına girmediğini açıkladı.