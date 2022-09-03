ABD'den iki yüzlü tavır: Türk jetlerine kilit atan S-300'lere CAATSA yok

RUM KESİMİ HEDEF GÖSTERDİ

1995 yılı itibariyle Rum kesiminde çıkan yerel basın haberlerinde, Rum yönetimi Türkiye'nin Rum hava sahasını ihlal ettiğini ve bu durumun engellenmesi için Rusya'dan hava savunma sistemi tedariki yapılacağı bilgilerine yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin o dönem ABD'den tedarik etmeye çalıştığı ATACMS Uzun Menzilli Topçu Roketi Sistemi, Rum medyasında bir tehdit unsuru olarak görüldü.