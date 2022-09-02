CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda telefon kayıtları ortaya çıktı: Ali Kılıç'ın rüşvet atamaları!

Son dakika haberi! CHP'li Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı. Belediyede dönen rüşvet skandalına ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken telefon kayıtları yer aldı. Görüşmeler rüşvetçi isimlerin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından önemli pozisyonlara getirilmesi, belediye içerisindeki personellerde bile huzursuzluk oluşturduğunu gözler önüne serdi.