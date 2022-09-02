15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: FETÖ’cüleri serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın?





15 TEMMUZ FETÖ'CÜ DARBE GİRİŞİMİNİN EN GENÇ ŞEHİDİ HALİL İBRAHIM YILDIRIM'IN (15) BABASI BAHATTİN YILDIRIM: Kılıçdaroğlu acımızı görseydi öyle söyleyemezdi. 15 Temmuz'da tankların yanından geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarla karşı karşıyaydı. Bu kelimeler söylenemez. Yüzlerce şehidimiz, binlerce gazimiz var. Meclis'i bombaladılar. Bu adamları göreve başlatırız diyor. Bu açıklamalar bizleri yaraladı.



Sabah'ta yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Avukat Burak Bekiroğlu, "Tüm KHK'lıları göreve iade mi edeceksin? Yahu Pensilvanya'daki soytarı bile bu şekilde bir talimat vereceği zaman bu kadarına cesaret edemez, sen hayırdır?" dedi.



FİKRET DEMİRKAPI: CHP terör örgütleri ile haşır neşir. Oy için vatan satar bu parti.



MAHİR BAKAN: Gerçekten suçlu olanları; milletin işine, aşına, onur ve yaşamına kastedenleri de mi affedeceksiniz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Sapla samanı, kuruyla yaşı ayırt etmeyen (her kim olursa olsun) ihanetin ortağı olur



ABDÜLKADİR TAŞAR: Kılıçdaroğlu'nun 'KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz' açıklaması korkunç bir açıklama. Bu cümlenin anlamı şudur: "FETÖ veya PKK üyesi olup ihraç edilenleri göreve iade edeceğiz."

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