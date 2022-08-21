Ankaralıların parası algı operasyonlarına gidiyor! 3 aylık şirkete adrese teslim ihale

Legolas Bilişim Limited Şirketi, Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre 7 Mart 2022'de Zülfü Eren Aktaş tarafından Ankara Çankaya ilçesinde kuruldu. Şirketin; ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca 29 Haziran 2022'de yapılan "Sosyal Medya Yönetimi ve Analizlerinin Yapılması" işini pazarlık usulü aldığı öğrenildi.
İhalede; Legolas'ın 7 ay boyunca ABB'ye sosyal medya konusunda çalışma yapacağına dikkat çekiliyor. Legolas'ın kamuya hiçbir iş yapmadığı ve internet sitesinin de bulunmadığı öğrenildi. Şirketin sahibi Zülfü Eren Aktaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'le yakın olduğu iddia ediliyor.
ÜNAL: ANKARA'NIN BÜTÇESİ ALGIYA VE KONSERLERE GİDİYOR
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara'nın bütçesi algıya ve konserlere gittiğini belirterek, "3 ay önce kurulan firmaya adrese teslim ihale verilmiş" dedi. Fatih Ünal şunları söyledi: