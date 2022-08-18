Ankara'daki şiddetli yağış sonrası CHP'li belediyelere sert tepki: "Camdan video atmakla Ankara'ya hizmet edilmez!"

"MAZGAL TEMİZLİKLERİNİN YAPILMAMASI BİZLERİ MAĞDUR ETMEKTEDİR"

Mustafa Dağlı: "Yenimahalle'de ikamet etmekteyim, yağmur felaketi ile oturduğum semtte yaşlı ağaçların kesilmemesi sonucu araçlarımızın zarar görmesi bizleri maddi-manevi zarara uğratmaktadır. Yine her zamanki gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin mazgal temizliklerini yapmaması sonucu biz vatandaşları her yönünle mağdur etmektedir. Bu zihniyetler değişmediği sürece felaketler devam edecek gibi görünüyor." açıklamalarda bulundu.

BAŞTUĞ: MANSUR YAVAŞ VE ALPER TAŞDELEN ANKARALILARI KADERİNE TERKETTİ"

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankaralıları kaderine terkettiğini söyledi. Turgay Başbuğ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu: "Yer Çankaya Balgat Mahallesi. 10 dakikalık yağış sonrasında bile mazgallar tıkandı ve dükkanları su bastı. Günlerdir yağış uyarısına rağmen önlem almayan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Ankaralıları kaderine terk etti."