Ankara'daki şiddetli yağış sonrası CHP'li belediyelere sert tepki: "Camdan video atmakla Ankara'ya hizmet edilmez!"

Ankara'da fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mazgallarını temizlememesinin şiddetli yağışta mağduriyeti arttırdığı ifade edildi.
Çankaya ilçesi Güvenpark'ta sağanak yağış sonrası tıkanan mazgalları vatandaşlar tarafından açıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) mazgallarda temizlik yapmadığı, tıkanan mazgalları kendilerinin açtığını söyledi.
Vatandaşlardan, Yüksel Tosun: "Çankaya Kurtuluş Mahallesi'nde mazgalların tıkalı olması ve temizlenmesinden dolayı yollar sular altında kaldı. Araçlarımız sular içerisinde kaldı. Ankara'nın kaderi bu olmamalı. Ankara hizmet bekliyor. Sosyal medyada camdan video atmakla Ankara'ya hizmet edilmez." ifadelerini kullandı.