Bakan Kasapoğlu duyurdu! Başkan Erdoğan 105 yeni yurt binasının açılışını yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Tarihin en yüksek yatak kapasitesi en yüksek yurt sayısı ve en yüksek yerleştirme ile bu süreci nihayetlendireceğiz. Gençlerimizin her bir talebine ilgisiz kalamayacağımızı umuyorum. Her yönüyle bu yurt gibi yüzlerce yurdumuz var. Bu yurtların her biri bizim gençlerimizin emrine amade. İlk defa başlayacak bu 502 bin genöten 316 bin 460'ı yurtlarımız için başvuruda bulundu.

2022-2023 eğitim öğretim dönemimiz için Bakanlığımız yurtlarımıza 415 bin 305 başvuru yapmış oldu. Bu başvurulardan 245 bin 116'sı kız öğrenciler. 169 bin 899'u ise erkek öğrenciler. Yurtlarımızı n hem gençlerimizin hem aileleri açısından büyük bir güven taşıdığını görmekten onur duyduğumuzu ifade ediyorum.

105 YENİ YURT BİNASI: AÇILIŞLARI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

105 yeni yurt binasını pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız.