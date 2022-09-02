Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çetelere sert mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu:

Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. İnsan haklarına dayanan, sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasayı ülkemize kazandırma umudumuz var.

Önümüzdeki dönemde adalet sistemimizde yeni iyileştirmeler yapacağız. Hedefimiz savunma hakkının daha da güçlendirilmesidir.

Hukuk güvenliğinin daha da artırılması için yeni adımlar atacağız. Yargı süreçlerini sadeleştireceğiz.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması için yeni projeleri devreye alacağız.

Birileri maalesef ülkemizin adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için çalışıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.