Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Anayasamız 1980 darbesinin ardından hazırlanmıştır. 1982 Anayasasında çok sayıda değişiklik yapılsa da elimizdeki malzemenin darbe ürünü olduğu gerçeğinden kurtulamıyoruz. Siyasi partilere yeni Anayasa çağrısı yaptık. Meclis bünyesinde zayıf da olsa bazı adımlar atılmıştır. Bu çabamızda diğer siyasi partilerle uzlaşı sağlayamadığımız için sonuç alamadık, buna rağmen gayretlerimizi sürdürdük.

İnsan haklarına dayanan, sivil, demokratik ve özgürlükçü bir Anayasayı ülkemize henüz kazandıramadık. Ama umudumuzu kaybetmedik. İnşallah siyasetin iklimi uygun hale geldiğinde yeni çalışmayı tekrar başlatabileceğimizi ümit ediyoruz.

Sivil yargı, askeri yargı ayrımını ortadan kaldırarak yargıda birliği tesis ettik.

"AVUKATLARIN SORUNLARI GÜNDEMİMİZDE"

Önümüzdeki dönemde adalet sisteminde yeni iyileştirmeler yapacağız. Avukatların sorunu gündemimizde. Avukat kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz. Hedefimiz, savunma hakkının daha da güçlenmesi.

Adalete erişimi kolaylaştıracağız, yargı süreçlerini sadeleştireceğiz. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin vaktinde tecellisi için yeni projeleri devreye alacağız.

"BÖYLE BİR REZİLLİĞE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Birileri maalesef ülkemizin adalet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına alet etmek için çalışıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes kabul edecek.

AİHM'YE TEPKİ: ADİL DEĞİL SİYASİ KARAR VERİYOR

AİHM kararlarında adil değildir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir. Öbür tarafta Fransa, Almanya olunca maalesef ters kararlar verir.

Karşımızdakilerin derdi hukuku kendi ajandalarının bir aracı haline dönüştürmektir.