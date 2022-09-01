Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da

Soylu, burada yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlü ve duasının Pakistan'la birlikte olduğunu belirterek, "Bugün 90 bin camide mübarek cuma gününde hem Pakistanlı kardeşlerimiz için dua edilecek hem de destek talep edilecek." diye konuştu.