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    • 01.09.2022 16:59
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    Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları

    TEKNOFEST Karadeniz 2. gününde tarihi anlar yaşandı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi. İzleyenleri gururlandıran ve performanslarıyla nefesleri kesen uçuşun özel anları ortaya çıktı. Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı kokpit içerisinde çekilen görüntüler izleyenleria adeta mest etti.

    Selçuk Bayraktar, tarihi uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı

    TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.

    Tarihin uçusun kokpit görüntüleri nefes kesti | Video

    BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
    TEKNOFEST KARADENİZ'in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı. HÜRKUŞ ve Akıncı kol uçuşu yapmış, birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

    HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLK
    HÜRKUŞ'ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, o anları ayağının tozuyla anlatarak havacılık tarihinde bir ilke imza attıklarını açıklamıştı.

    UÇTUĞUN YERE GÜNEŞ DOĞACAK
    Selçuk Bayraktar, o tarihi uçuşun uçuş öncesi, hazırlık aşaması, uçuş anı, kokpit ve iniş anının görüntülerini kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

        Selçuk Bayraktar, "Uçtuğun yere güneş doğacak. Milli Teknoloji Hamlemizin eseri Akıncı ve HÜRKUŞ, Samsun'da kol kola kanat uçuşunda" ifadelerini kullandı.

        YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
        Bayraktar ayrıca şunları söyledi:
        Büyük Taarruz'un 100. yılında, Akıncı'nın kolunda, Vecihi'nin ruhuyla, Milli uçağımız HÜRKUŞ'ta, Milli Mücadelemizin meşalesinin yandığı yer Samsun'da, TEKNOFEST semalarında, uçağa dokunan bir çocuğun heyecanıyla, yüzbinlerle teknoloji yarışmalarına katılmış genç kardeşlerimi ve Milletimizi selamlıyorum. Yaşasın Milli Teknoloji Hamlesi ile güçlü Türkiye. Yaşasın tam bağımsız Türkiye.

        Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.
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            Haberler Güncel Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları
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