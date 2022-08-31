TEKNOFEST'te nefes kesen anlar! Selçuk Bayraktar Hürkuş'un direksiyonuna geçti...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda başladı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivale, bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yerli üretimin ön plana çıktığı festivalde; Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları ile helikopter ve jet sergilendi. Festivalde ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretim ürünleri de katılımcılar tarafından incelendi. Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler ile teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek; Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşu yapacak.
SELÇUK BAYRAKTAR, HÜRKUŞLA UÇTU
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar HÜRKUŞ'ta telsizden seslenirken, "Yaşasın tam bağımsız Türkiye." ifadelerini kullandı.
BAYRAKTAR'IN PİLOT EĞİTMENİ KIZILELMA'YI ANLATTI! İLK UÇUŞ 2023'TE
BAYKAR tesislerinde Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının geliştirme çalışmaları sürerken, KIZILELMA MİUS'un 2'nci Üretim Geliştirme Prototipi TEKNOFEST Karadeniz kapsamında ilk kez Samsun'da sergilendi. Gelişmiş yapay zekası ve gerçekleştireceği agresif manevraları ile Bayraktar KIZILELMA, gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasında kullanacağı en güçlü unsurlardan biri olacak.
Türkiye'nin inşa ettiği, halihazırda seyir testlerini yapıldığı TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyeti sağlayacak olan Bayraktar KIZILELMA, bu sayede denizaşırı görevlerde bulunacak. Bu kabiliyeti ile Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak. Tamamen Türk mühendis ve teknisyenlerince geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, yerli hava mühimmatları ile hava hedeflerinde de etkinlik sağlayacak.