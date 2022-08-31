TEKNOFEST'te nefes kesen anlar! Selçuk Bayraktar Hürkuş'un direksiyonuna geçti...

BAYRAKTAR'IN PİLOT EĞİTMENİ KIZILELMA'YI ANLATTI! İLK UÇUŞ 2023'TE

BAYKAR tesislerinde Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının geliştirme çalışmaları sürerken, KIZILELMA MİUS'un 2'nci Üretim Geliştirme Prototipi TEKNOFEST Karadeniz kapsamında ilk kez Samsun'da sergilendi. Gelişmiş yapay zekası ve gerçekleştireceği agresif manevraları ile Bayraktar KIZILELMA, gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasında kullanacağı en güçlü unsurlardan biri olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği, halihazırda seyir testlerini yapıldığı TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyeti sağlayacak olan Bayraktar KIZILELMA, bu sayede denizaşırı görevlerde bulunacak. Bu kabiliyeti ile Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak. Tamamen Türk mühendis ve teknisyenlerince geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, yerli hava mühimmatları ile hava hedeflerinde de etkinlik sağlayacak.