Saman tozu kavgası 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı! Meğer 10 ay önce...

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit sokakta yaşanan dehşetti, katil zanlısı Nurettin Altunkaya, 'saman tozu' tartışması üzerine komşuları Mahizer Erdemir, eşi Ayhan Erdemir ile Firdevs Erdemir, Naif Erdemir ve saman indiren kamyon şoförü Mahmut Bagış'ı tüfekle ateş ederek vurdu. Mahizer Erdemir ve eşi Ayhan Erdemir olay yerinde öldü.
Sabah'ta yer alan habere göre, Polislere 40 el ateş ederek direnen katil zanlısı Altunkaya ise yaralı olarak ele geçirildi. Altunkaya'nın 2004 yılında Elazığ'da işlediği bir cinayet nedeniyle tutuklandığı, 2014 yılında ise şartlı tahliye edildiği öğrenildi. 3 yaralının tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, katil zanlısının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Mahizer ve Ayhan Erdemir çiftinin cenazeleri Saraçoğlu Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
10 AY ÖNCEDE KARAKOLLUK OLMUŞLAR
Cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Ulaşılan bilgilere göre evli ve 3 çocuk babası olan Nurettin Alkunkaya'nın 2017 yılında Konya'ya geldiği ve işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Altunkaya'nın 2021 yılının Kasım ayında hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir ile yine saman tozu meselesi nedeniyle kavga ettiği ve karşılıklı darp olayının yaşandığı öğrenildi.