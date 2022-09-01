Saman tozu kavgası 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı! Meğer 10 ay önce...

10 AY ÖNCEDE KARAKOLLUK OLMUŞLAR

Cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Ulaşılan bilgilere göre evli ve 3 çocuk babası olan Nurettin Alkunkaya'nın 2017 yılında Konya'ya geldiği ve işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Altunkaya'nın 2021 yılının Kasım ayında hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir ile yine saman tozu meselesi nedeniyle kavga ettiği ve karşılıklı darp olayının yaşandığı öğrenildi.