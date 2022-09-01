Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.09.2022 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2022 17:20
    ABONE OL

    Saman tozu kavgası 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı! Meğer 10 ay önce...

    Konya’da 2 kişinin hayatına mal olan saman tozu kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen Ayhan Erdemir (46) ile katil zanlısı Nurettin Altunkaya’nın (45) yine aynı konu nedeniyle 10 ay öncede kavga ettikleri tespit edildi. Öte yandan 2004’te cinayete karışan Nurettin Altunkaya ilk ifadesinde, "Benimle uğraşmak nedir, gördüler" dedi.

    Saman tozu kavgasında yeni detay! Meğer 10 ay önce...

    Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit sokakta yaşanan dehşetti, katil zanlısı Nurettin Altunkaya, 'saman tozu' tartışması üzerine komşuları Mahizer Erdemir, eşi Ayhan Erdemir ile Firdevs Erdemir, Naif Erdemir ve saman indiren kamyon şoförü Mahmut Bagış'ı tüfekle ateş ederek vurdu. Mahizer Erdemir ve eşi Ayhan Erdemir olay yerinde öldü.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Polislere 40 el ateş ederek direnen katil zanlısı Altunkaya ise yaralı olarak ele geçirildi. Altunkaya'nın 2004 yılında Elazığ'da işlediği bir cinayet nedeniyle tutuklandığı, 2014 yılında ise şartlı tahliye edildiği öğrenildi. 3 yaralının tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, katil zanlısının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Mahizer ve Ayhan Erdemir çiftinin cenazeleri Saraçoğlu Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    10 AY ÖNCEDE KARAKOLLUK OLMUŞLAR
    Cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Ulaşılan bilgilere göre evli ve 3 çocuk babası olan Nurettin Alkunkaya'nın 2017 yılında Konya'ya geldiği ve işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Altunkaya'nın 2021 yılının Kasım ayında hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir ile yine saman tozu meselesi nedeniyle kavga ettiği ve karşılıklı darp olayının yaşandığı öğrenildi.

    'Saman tozu' kavgasında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi

        Şikayetçi olmaları üzerine müşteki-şüpheli olan taraflar hakkında 'tehdit ve hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Mart ayında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

        "BENİMLE UĞRAŞMAK NEDİR, GÖRDÜLER"
        1 yıl önce de iki ailenin 'saman tozu' nedeniyle kavga ettikleri ve hastanede tedavisi devam eden Nurettin Altunkaya'nın ilk ifadesinde, "Benimle uğraşmak nedir, gördüler" şeklinde söylediği öne sürüldü.

        Şüpheli Nurettin Altunkaya'nın 2004'te memleketi Elazığ'da bir akrabasını öldürdüğü ve 'Kasten öldürme' suçundan 26 yıl hapis cezası aldığı, 2014'te şartlı tahliye olduğu, 2017'de de Elazığ'dan Konya'ya yerleştiği öğrenildi.
            Moody’s’in ardından Goldman Sachs da revize etti
            Haberler Güncel Saman tozu kavgası 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı! Meğer 10 ay önce...
                SON DAKİKA