Musa Eroğlu Hz. Ali için ne söyledi? Musa Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Musa Eroğlu tutuklanacak mı?

MUSA EROĞLU HZ. ALİ İÇİN NE DEDİ?

Musa Eroğlu, "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Ali'yi düşün, bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokuyor öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de aklım olmaya buna inanasın" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından sosyal medya ayağa kalktı. Alevi Dernekleri ve birçok vatandaş Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.