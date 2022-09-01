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    • 01.09.2022 15:53
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    Musa Eroğlu Hz. Ali için ne söyledi? Musa Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Musa Eroğlu tutuklanacak mı?

    Musa Eroğlu hakkında aramalar hız kazandı. Eroğlu'nun sözleri sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı oldu ve Alevi vatandaşların, derneklerin büyük tepkisini çekti. Musa Eroğlu hakkında başsavcılığıa dilekçe verildi. Peki, Musa Eroğlu Hz. Ali için ne söyledi? Musa Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Musa Eroğlu tutuklanacak mı? İşte merak edilen gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Musa Eroğlu Hz. Ali için ne söyledi?

    Türkücü Musa Eroğlu'nun Hz. Ali'ye yönelik sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Alevi dernekleri Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki, Musa Eroğlu Hz. Ali için ne söyledi? Musa Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Musa Eroğlu tutuklanacak mı? İşte merak edilenler!

    MUSA EROĞLU HZ. ALİ İÇİN NE DEDİ?

    Musa Eroğlu, "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Ali'yi düşün, bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokuyor öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de aklım olmaya buna inanasın" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından sosyal medya ayağa kalktı. Alevi Dernekleri ve birçok vatandaş Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

    MUSA EROĞLU KİMDİR?

    Musa Eroğlu 1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya geldi. Eroğlu ilk plağını 1967 yılında "İkimiz Toprağa Girelim Elif" isimli plak ile çıkardı.

        Musa Eroğlu müzik piyasasında 1970'li yılların başında tanınmaya başladı.1980 yılına kadar mahalli sanatçı olarak çalışmıştır.Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile beraber başladığı,ardından Yavuz Top'un da aralarına dahil olmasıyla genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında rol oynamıştır.

        Musa Eroğlu 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev almaktadır.
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