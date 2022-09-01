Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi! Kılıçdaroğlu anında provokasyona başladı: 'Süper kahraman mı oldun çen'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, atamadan önce yaptığı konuşmada Ankara'da HDP'nin çağrısıyla boykot yapan sözde öğretmenlere sert tepki gösterdi.

"SİZ EĞİTİM ÖĞRETİM MİMARI MISINIZ ÇAPULCU OLARAK DOLAŞANLARDAN MISINIZ?"

Erdoğan şunları söyledi "Bizden önceki iktidarlar Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden siyaset yaptı. Sürüncemede bırakılan bu meseleyi biz çözdük. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenlerimiz müstakil meslek kanununa kavuştular. Öğretmenlerimize ilave mali haklar da tanıdık. Bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın boykotu falan, nedir bunlar? Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?

HDP'nin gazıyla eylem yapan öğretmenlere sert tepki VİDEO

"ÖĞRETMENLERİMİZİN BU TÜR FİTNE TEŞEBBÜSLERİNE PRİM VERMEYECEĞİNİ BİLİYORUM"

Bize yavruları ile haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Eğitim gibi, evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine pirim vermeyeceğini biliyorum. Ücretli çalışan öğretmenlerimizin ücretlerine dair iyileştirmeler yaptık. Usta öğreticilerimizin ücretlerinde yaklaşık yüzde 70'lik artış yaşandı. Önümüzdeki dönemde öğretmenlerimizi ekonomik açıdan desteklemeye devam edeceğiz."