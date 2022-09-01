Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan HDP'nin çağrısıyla eylem yapan öğretmenlere sert tepki: Sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasından önce 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, konuşmasında PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin çağrısıyla sokağa çıkan sözde öğretmenlere "Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir. Bırakın boykotu falan, nedir bunlar. Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?" sözleriyle tepki gösterdi.