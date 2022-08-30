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    • Güncel
    • 30.08.2022 21:24
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    • 30.08.2022 21:24
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    Siyasi fırsatçı Bay Kemal polisi tehdit etti: Sahip çıktığı kişi HDPKK'lı profesyonel eylemci çıktı

    6 benzemezin bir araya geldiği masada adaylık mücadelesi büyüdükçe tarafların hamleleri provokasyona kayıyor. Kendini öne çıkarmak için kurmaylarına sürekli adını zikrettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin mağduriyetleri önlemek için attığı adımları siyasi fırsatçılıkla üstlenmeye çalışıyor. Bu adımlarının yanında EYT, öğretmenler ve doktorların taleplerini istismar etmekten çekinmeyen Kılıçdaroğlu, bir skandala daha imza attı. İzinsiz yürüyüşe müdahale eden polisleri tehdit eden Kılıçdaroğlu'na gerekli cevabı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

    Siyasi fırsatçı Bay Kemal’den polise tehdit

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendini önce 6+1 masasına ardından da seçmene cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmek için gözünü karartmış durumda. AK Parti EYT, öğretmenlerin ve doktorların ek hakları hakkında peş peşe takdir toplayan adımlar atarken, siyasi fırsatçılığa kalkan Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden istismara kalışmaktan çekinmiyor. EYT ve öğretmenlere yönelik attığı tweetlere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından gerekli cevap verilen Kılıçdaroğlu, bu kez de kanunsuz bir eylemden çıkar sağlamaya çalıştı.

    POLİSE ALENEN TEHDİT
    Özlük hakları için toplandıklarını öne süren ücretli öğremenlerin Ankara'da izinsiz yürüyüşlerine izin verilmedi. Yürüyüş sırasında provokatif söylemlerini sürdüren bir eylemci gözaltına alındı. Gözaltı anlarını Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu tehdit üslubu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… "Al bunu diyen" o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" dedi.

    HDPKK'lı PROFESYONEL EYLEMCİ ÇIKTI
    Kılıçdaroğlu'nun tehdidinde öğretmen olarak bahsettiği kişinin profesyonel eylemci olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem Kılıçdaroğlu'na gerekli cevapları verirken, hem de eylemin iç yüzünü deşifre etti.

    Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum.

    Anlamadığım;
    1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen,
    2-HDPKK'ya sevgin,
    3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen,
    4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun,

    Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç.

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    Haberler Güncel Siyasi fırsatçı Bay Kemal polisi tehdit etti: Sahip çıktığı kişi HDPKK'lı profesyonel eylemci çıktı
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