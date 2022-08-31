Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta paketlendi

Kripto Tosuncuk, 1.5 yılın sonunda yakalandı. Türkiye, geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük soygunlarından biriyle karşılaştı! Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, 2021'in nisan ayında sistemi kapattı! 20 Nisan'da 356 milyon lirayla Arnavutluk'un Tiran şehrine kaçtı. Arkasında ise tam 400 bin mağdur bıraktı! Tüm birikimlerini kaybeden mağdurlar, soluğu savcılıkta aldı. Soruşturma kapsamında Özer hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Arnavutluk'ta kurulan 4 teknik ekip, her taşın altına baktı. Dün, belirlenen adrese Brain kod adıyla operasyon yaptı. Firari Faruk Fatih Özer, Tiran'a 161 km uzaklıktaki Vlora şehrinde bir otelde kıskıvrak yakalandı. Yanında, B.Ş ve E.H isimli iki Arnavutluk vatandaşının da olduğu açıklandı.
REKOR HAPİS TALEBİ
Soruşturma kapsamında CEO Fatih Özer ve 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 40 bin 562'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İADE SÜRECİ BAŞLADI
Arnavutluk İçişleri Bakanlığı, operasyon boyunca Türk yetkililerle irtibatta kaldı. Vlora'da yakalanan Fatih Özer'in fotoğrafı, İçişleri Bakanlığı çalışanlarıyla paylaşıldı. Kimliğin biyometrik sonuçlarla teyit edildiği açıklandı. Elbasan Adli Bölge Mahkemesi'ne sevk edilen ve savcının karşısına çıkacak olan Özer'in Türkiye'ye iade işlemleri de başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın oluşturduğu özel ekibin, Özer'i Türkiye'ye getirmek için yola çıktığı açıklandı.