Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta paketlendi

    Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer, 356 milyon lirayla Arnavutluk’a kaçtı. Tam 1.5 yıl özel ekiple arandı. Dün, ‘Brain’ kod adlı operasyonla Vlora’da bir otelde yakalandı. Yanında iki Arnavutluk vatandaşı vardı.

    Çok ’Özer’ operasyon

    Kripto Tosuncuk, 1.5 yılın sonunda yakalandı. Türkiye, geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük soygunlarından biriyle karşılaştı! Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, 2021'in nisan ayında sistemi kapattı! 20 Nisan'da 356 milyon lirayla Arnavutluk'un Tiran şehrine kaçtı. Arkasında ise tam 400 bin mağdur bıraktı! Tüm birikimlerini kaybeden mağdurlar, soluğu savcılıkta aldı. Soruşturma kapsamında Özer hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Arnavutluk'ta kurulan 4 teknik ekip, her taşın altına baktı. Dün, belirlenen adrese Brain kod adıyla operasyon yaptı. Firari Faruk Fatih Özer, Tiran'a 161 km uzaklıktaki Vlora şehrinde bir otelde kıskıvrak yakalandı. Yanında, B.Ş ve E.H isimli iki Arnavutluk vatandaşının da olduğu açıklandı.



    REKOR HAPİS TALEBİ
    Soruşturma kapsamında CEO Fatih Özer ve 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 40 bin 562'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



    İADE SÜRECİ BAŞLADI
    Arnavutluk İçişleri Bakanlığı, operasyon boyunca Türk yetkililerle irtibatta kaldı. Vlora'da yakalanan Fatih Özer'in fotoğrafı, İçişleri Bakanlığı çalışanlarıyla paylaşıldı. Kimliğin biyometrik sonuçlarla teyit edildiği açıklandı. Elbasan Adli Bölge Mahkemesi'ne sevk edilen ve savcının karşısına çıkacak olan Özer'in Türkiye'ye iade işlemleri de başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın oluşturduğu özel ekibin, Özer'i Türkiye'ye getirmek için yola çıktığı açıklandı.



        MANKENLER DE ŞÜPHELİYDİ
        Faruk Fatih Özer, Thoex reklamlarında ünlü isimleri oynattı. Lüks araba çekilişi bile yaptı! Mağdurların şikayeti üzerine Özge Ulusoy, Ebru Şallı ve Burcu Esmersoy başta olmak üzere 20 kişinin mal varlıklarının incelenmesi kararlaştırıldı. 20 ünlü ismin Özer'le yaptığı telefon görüşmeleri takibe alındı. Ancak hepsi aklandı.



        ŞİKAYETİ ÇEKENE PARA GÖNDERDİ
        Firari CEO Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz aylarda şikayetini geri çeken 8 mağdura 2 milyon lira göndermişti



        ÇANTASINDAN IKI PASAPORT, PARA VE BANKA KARTI ÇIKTI
        Firari Faruk Fatih Özer'in saklandığı odada detaylı bir arama yapıldı. Dolapdaki çantanın içinden yüklü miktarda para, cep telefonu, bilgisayar, Arnavutluk ve Türk pasaportu ile banka kartları çıktı. Özer'in saklandığı otel, ilk kaçtığı yer olan Tiran'a 161 km uzaklıktaydı.



            REKOR HAPİS TALEBİ
            Soruşturma kapsamında CEO Fatih Özer ve 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 40 bin 562'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Ömer ÇETİN)

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Çalışmadan emeklilik
            Haberler Güncel Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta paketlendi
                SON DAKİKA