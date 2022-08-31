Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta paketlendi

Kripto Tosuncuk, 1.5 yılın sonunda yakalandı. Türkiye, geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük soygunlarından biriyle karşılaştı! Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, 2021'in nisan ayında sistemi kapattı! 20 Nisan'da 356 milyon lirayla Arnavutluk'un Tiran şehrine kaçtı. Arkasında ise tam 400 bin mağdur bıraktı! Tüm birikimlerini kaybeden mağdurlar, soluğu savcılıkta aldı. Soruşturma kapsamında Özer hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Arnavutluk'ta kurulan 4 teknik ekip, her taşın altına baktı. Dün, belirlenen adrese Brain kod adıyla operasyon yaptı. Firari Faruk Fatih Özer, Tiran'a 161 km uzaklıktaki Vlora şehrinde bir otelde kıskıvrak yakalandı. Yanında, B.Ş ve E.H isimli iki Arnavutluk vatandaşının da olduğu açıklandı.