Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş’tan 40 bin mağduru çileden çıkaracak sözler

40 BİN ÜYE

Karşılığında ise hammadde için aldığı paranın 3 katını vereceğini söyledi. Bu yöntem sayesinde; 40 bin kişiyi sisteme dahil etti. Uzun süredir paralarını alamayan şirket üyeleri ise dün fabrikanın önüne gidip isyan etti.