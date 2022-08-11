Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş’tan 40 bin mağduru çileden çıkaracak sözler
Türkiye henüz Çiftlik Bank ve Thodex skandalının etkisini henüz üzerinden atamamışken dolandırılma olaylarına bir yenisi daha eklendi. 40 bin kişiden para toplayıp sırra kadem basan Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş, ilk kez konuştu. Kocabaş, Suçlamaları reddeden Kocabaş, bir de üyeleri tehdit edip akıl verdi.
Çiftlik Bank benzeri yapılara bir yenisi daha eklendi. Deterjanpazarı Com, vurgunun yeni ismiydi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesine kurulan fabrikanın çalışma sistemi ise şöyleydi; İddialara göre firmanın sahibi Süleyman Kocabaş, üyelere hammadde verip 'banyo topu' yapmalarını istedi.
'BEN BİR EŞEKLİK ETTİM'
Mağdurlardan birisi, "Ben bir eşeklik ettim, güvendim bu işe girdim. Her şeyimi yatırdım. Parmağımızdaki yüzüklere kadar sattım. Geldim Süleyman Bey'le konuştum, oturdum, ağladım önünde 'Sözüm söz, yarın paran elinde' dedi Süleyman Bey. 1 hafta sonra geldim konuşmak için, param yatmadı.
'AYAKTA KARŞILIYORDU ŞİMDİ İNSAN YERİNE KOYMUYOR'
Korumalarından biri 'Bugün söz paran yatacak kardeşim, Süleyman Bey kesin talimat verdi' dedi. Yapmayın Süleyman Bey, size söylüyorum. Buradan size sesleniyorum, birazcık merhametiniz varsa çıkın açıklama yapın. Ben elimde poşet dolusu parayla geldim buraya, ayakta karşılıyorlardı. Şimdi kimse insan yerine koymuyor bizi. Bu kadar insan buraya kavga çıkarmaya gelmedi" dedi.
SÜLEYMAN KOCABAŞ: MANTIKLI OLUN
Sabah'ta yer alan habere göre, Sırra kadem basan firmanın sahibi Süleyman Kocabaş ise sosyal medyadan şirket üyelerine seslendi. Suçlamaları reddeden Kocabaş, bir de üyeleri tehdit edip akıl verdi.