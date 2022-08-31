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    • 31.08.2022 11:28
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    • 31.08.2022 11:55
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    Son dakika: TİP'siz Ahmet'e tehdidinin hesabı sorulacak: AK Parti harekete geçti

    Son dakika haberi... Skandal açıklamalarıyla siyasetin dilini zehirleyen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, çirkin açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. Fondaş medya Medyascope'ta katıldığı programda iktidara gelmeleri durumunda AK Parti'yi suç örgütü olarak yargılayacaklarını ve kapatacaklarını söyleyen Şık için harekete geçildi. AK Parti'nin avukatları, 'partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle Şık'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

    AK Parti’den Ahmet Şık’a tazminat davası

    Son dakika haberi...

    İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ
    AK Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın asliye hukuk mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, AK Parti'nin, faaliyetlerini hukuka ve mevzuata uygun sürdüren siyasi bir teşekkül olduğu belirtildi.

    Dilekçede, davalı Şık'ın dijital ortamda yayın yapan bir kanaldaki açıklamalarında, AK Parti hakkında katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı, AK Parti'nin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, söz konusu açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aktarıldı.

    EYLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞI AÇIKTIR
    dilekçede, Ahmet Şık'ın, gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yönlendirme ve toplum nezdinde partinin itibarını zedeleme kastıyla hareket ettiği, partinin kişilik haklarını alenen ihlal ettiği bildirildi.

        Dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:
        Davalı, müvekkil partinin, parti yöneticilerinin, üyelerinin ve tüzel kişiliğinin şeref ve haysiyetini zedelediği gibi, kamuoyu nezdinde müvekkil partiye karşı haksız isnatlarda bulunarak, olumsuz düşünceler geliştirme kampanyasına girişmiştir.

        Davalının amacı, müvekkil partiyi hukuka aykırı eylemlerin içinde olmakla suçlamak ve bu vesileyle müvekkil partinin itibarını sarsmaktır. Bu nedenle eylemin hukuka aykırılığı da açıktır. Dava konusu açıklamaların, davalının kusuru sonucu gerçekleştiğine dair herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

        İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE ELEŞTİRİ SINIRLARI AŞILDI
        AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatlarından örnekler verilen dilekçede, "İfade özgürlüğü sınırsız olmayıp, yine aynı düzenlemelerle kişilerin şeref ve haysiyetleri koruma altına alınmıştır. Somut olayda davalı ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak müvekkil partinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

        Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü kaydedilen dilekçede, bu kapsamda partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle davalı Ahmet Şık'ın 100 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.

        AK PARTİ'YE SKANDAL TEHDİT
        'Bu devlet katildir, yıkılmalı'         şeklindeki açıklamalarıyla devlete karşı düşmanlığını her fırsatta dile getiren ve polise saldıran Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık skandal ifadelerle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni tehdit etti.


        MANGIR MEDYASINDA KONUŞTU
        ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın Medyascope'una çıkan Şık, millet iradesini yok saydı.

            AK PARTİ'YE SKANDAL TEHDİT
            Skandal ifadeler kullanan Şık, seçilmeleri durumunda muhalefeti AK Parti ve MHP'ye bırakmayacaklarını, AK Parti'nin bir suç örgütü olarak yargılanacağı tehdidinde bulundu.

            Şık, "Onlar zaten darmaduman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Parti kılığına girmiş suç örgütü diyecekler." dedi.




            GÖKTEN KEMİK YAĞMASINI BEKLEYENLER, BEKLEMEKTEN HELAK OLDU
            Skandal ifadelere sosyal medyadan tepki yağdı. Şık'ın skandal açıklamalarına tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Devlet düşmanı Ahmet Şık, "AK Parti kapatılacak, siyasi parti muamelesi yapılmayacak." şeklinde tehditler savurmuş. Gökten kemik yağmasını bekleyenler, beklemekten helak oldu. Zihniyeti bozuk Ahmet Şık da daha çok bekler!" dedi.

                ESKİ TÜRKİYE'NİN KÖPEKLERİ HAVLADI DİYE SON 20 YILDAKİ İRADE FARKLI TECELLİ ETMEYECEK
                AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "PKK, FETÖ, DHKP-C ve türevlerini kendi nezdinde terör örgütü saymayan adama bak sen! Bu sözleri duymak şaşırtmaz bizi. Milletin 20 yıldır teveccühüne kusuyorlar kinlerini. Eski Türkiye'nin köpekleri havladı diye son 20 yıldaki irade farklı tecelli etmeyecek." dedi.



                Bir vatandaş, "Bu devlet bizimse defol git ulan terörist Ahmet Şık" ifadelerini kullandı.

                Bir başka vatandaş ise, "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katilli DHKP-C'li teröristlerin pr'ni yapan Ahmet Şık "AKP bir siyasi parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak" demiş. Allah bunlara fırsat vermesin…" dedi.



                    Bİ "HOŞT" DEYİP OKUNABİLİR, O KADAR
                    Şık'a tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı da, "Bi "hoşt" deyip okunabilir, o kadar." ifadelerini kullandı.




                    CHP YANDAŞI CUMHURİYET'TE TERÖRİST PR'I
                    Şık, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinin PR'ını yapmış ve CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yayınlamıştı.

                    VAROLUŞU TERÖRÜ MEŞRULAŞTIRMAK
                    Savcı Selim Kiraz'ın katillerinin PR'ını yapan Şık'a tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Savcı Selim Kiraz'ın katilleriyle şehadetinden hemen önce röportaj yapabilecek yakınlığı olan, varoluşunu terörü meşrulaştırmaya adamış ve kalbi taşlaşmış birinin partimizi kapatma hayali kurması, istikametimizin doğruluğunu göstermektedir." dedi.

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