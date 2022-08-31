MGM AFAD HAVA DURUMU: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 31 Ağustos İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? AFAD son dakika DUYURDU!

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? Soruları arama motorlarında araştırılıyor. Kuvvetli yağışın etkilerine karşı önlem alınması için AFAD tarafından telefonlara uyarı mesajı gönderildi. İşte detaylar...
AFAD'DAN UYARI
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine; ani sel, su baskını, dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olunması için uyarı mesajı gönderildi.
Mesajda; ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi gerektiği hatırlatıldı.