MGM AFAD HAVA DURUMU: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 31 Ağustos İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? AFAD son dakika DUYURDU!

AFAD, vatandaşı da olası su baskını ihtimaline karşı ev ve iş yerleri için önlem almaya, araçlarını dolu ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya çağırdı. Vatandaşların dışarıda olmaları durumunda uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabilecekleri hatırlatılarak, ayak bileğine gelen sel sularının bir insanı sürükleyebileceği ve sel sularına girilmemesi gerektiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde ise gece kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.