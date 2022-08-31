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    • 31.08.2022 10:52
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    MGM AFAD HAVA DURUMU: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 31 Ağustos İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? AFAD son dakika DUYURDU!

    AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmeler nedeniyle Marmara Bölgesi için ’meteorolojik uyarı’ mesajı yayımladı. Kuvvetli yağışın etkilerine karşı önlem alınması için valiliklere uyarı mesajı gönderildi. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 31 Ağustos İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MGM AFAD HAVA DURUMU: İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

    Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? Soruları arama motorlarında araştırılıyor. Kuvvetli yağışın etkilerine karşı önlem alınması için AFAD tarafından telefonlara uyarı mesajı gönderildi. İşte detaylar...

    AFAD'DAN UYARI

    AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine; ani sel, su baskını, dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olunması için uyarı mesajı gönderildi.

    Mesajda; ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi gerektiği hatırlatıldı.

        AFAD, vatandaşı da olası su baskını ihtimaline karşı ev ve iş yerleri için önlem almaya, araçlarını dolu ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya çağırdı. Vatandaşların dışarıda olmaları durumunda uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabilecekleri hatırlatılarak, ayak bileğine gelen sel sularının bir insanı sürükleyebileceği ve sel sularına girilmemesi gerektiği belirtildi.

        Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde ise gece kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

        AKOM'DAN AÇIKLAMA

        AKOM'dan yapılan açıklamada da "Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" denildi.
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        Haberler Güncel MGM AFAD HAVA DURUMU: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 31 Ağustos İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? AFAD son dakika DUYURDU!
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