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    • Güncel
    • 06.05.2022 10:32
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    • 06.05.2022 10:32
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    Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır'dan tetikçilik itirafı: Fonlar başka yerden geliyor

    Geçtiğimiz aylarda ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıkan Medyascope'a konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Ruşen Çakır yayın öncesi fonlamayı itiraf etti. Medyascope, Batı'nın tetikçiliği için 2016-2022 yılları arasında 577 bin 462 dolar fon almıştı.

    takvim.com.tr
    Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır’dan tetikçilik itirafı!

    Medyascope Tv'nin ABD tarafından fonlandığı daha önce ortaya çıkarken, Ümit Özdağ'ın, Ruşen Çakır'a konuk olduğu bir programdaki kahkahalı diyalogların fonlamayı adeta itiraf eder nitelikte olduğu görüldü.


    'FONLAR BENDEN GELMİYOR, BAŞKA YERDEN GELİYOR'


    Videoda, Ümit Özdağ'ın programın stüdyosunu kastederek, "Yeri düzeltmişsiniz" sözlerine yanıt veren Ruşen Çakır, 'sayende' derken Özdağ da ardından 'fonlar benden gelmiyor, fonlar başka yerden geliyor' karşılığını veriyor.


    ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın, 2016-2022 yılları arasında Medyascope'a 577 bin 462 dolar hibede bulunduğu ortaya çıkmıştı.

        MEDYASCOPE İSVEÇ VE NORVEÇ'TEN DE FONLANDI
        Medyascope'un 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı da tespit edilmişti. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edilmişti.




        Medyascope'un Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı belirlenmişti.

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