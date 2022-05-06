Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır'dan tetikçilik itirafı: Fonlar başka yerden geliyor

Medyascope Tv'nin ABD tarafından fonlandığı daha önce ortaya çıkarken, Ümit Özdağ'ın, Ruşen Çakır'a konuk olduğu bir programdaki kahkahalı diyalogların fonlamayı adeta itiraf eder nitelikte olduğu görüldü.
'FONLAR BENDEN GELMİYOR, BAŞKA YERDEN GELİYOR'
Videoda, Ümit Özdağ'ın programın stüdyosunu kastederek, "Yeri düzeltmişsiniz" sözlerine yanıt veren Ruşen Çakır, 'sayende' derken Özdağ da ardından 'fonlar benden gelmiyor, fonlar başka yerden geliyor' karşılığını veriyor.
ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın, 2016-2022 yılları arasında Medyascope'a 577 bin 462 dolar hibede bulunduğu ortaya çıkmıştı.