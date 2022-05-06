Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır'dan tetikçilik itirafı: Fonlar başka yerden geliyor

Medyascope Tv'nin ABD tarafından fonlandığı daha önce ortaya çıkarken, Ümit Özdağ'ın, Ruşen Çakır'a konuk olduğu bir programdaki kahkahalı diyalogların fonlamayı adeta itiraf eder nitelikte olduğu görüldü.



'FONLAR BENDEN GELMİYOR, BAŞKA YERDEN GELİYOR'