Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e riyakar ziyaret! Madem bu kadar samimi SİHA karşıtı Sezgin Tanrıkulu'nu neden partiden göndermiyor?

Algı, manipülasyon, kara propaganda ve kirli operasyonlarda başı çeken CHP, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala oy uğruna daldan dala atlamaya, tükürdüklerini yalamaya devam ediyor.
Bunun son örneği Samsun'da kayıtlara geçti.
Yerli ve milli ne varsa karşı tutum sergileyen, daha evvel SİHA'ları ve T3 Vakfı'nı hedef alan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti.
KILIÇDAROĞLU'NUN ZOR ANLARI: KAÇAMAK CEVAPLARLA ÇAMURA YATTI
Bu riyakar tutum büyük tepkiyle karşılanırken alanda bulunanların yönelttiği sorular karşısında Kılıçdaroğlu zor anlar yaşadı.
CHP Genel Başkanı'na partisinin SİHA düşmanı vekili, terörist cenazelerinin müdavimi Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ları hedef alan sözleri hatırlatıldı.
Tepkiler üzerine kaçamak cevaplarla çamura yatan Kılıçdaroğlu, "Siz onları bırakın. Bu yatırımların desteklenmesi lazım. Bizim açımızdan son derece önemli çalışmalar" ifadelerini kullandı.
T3 VAKFI'NA ÇAMUR ATAN CHP NEDEN ÖZÜR DİLEMEDİ?
Bilindiği üzere CHP, 2019 yerel seçimlerinin ardından Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın İBB'den para aldığına ilişkin iftiraları dolaşıma sokmuş, bu iftiralar sonrası T3 Vakfı, yargı yoluyla alçak iftiraları bozguna uğratmış ve tazminat kazanmıştı.
Bu durum TEKNOFEST alanındaki gazeteciler tarafından Kılıçdaroğlu'na hatırlatıldı ve CHP'nin T3 Vakfı'ndan neden özür dilemediği soruldu.
Gittiği festivalin kimler tarafından organize edildiğinden bi' haber olan CHP lideri, "T3 Vakfı nedir?" yanıtı vererek adeta akıl tutulması yaşadı.