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    • 31.08.2022 19:46
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    Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e riyakar ziyaret! Madem bu kadar samimi SİHA karşıtı Sezgin Tanrıkulu'nu neden partiden göndermiyor?

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP, riyakarlıkta sınır tanımamaya tükürdüğünü yalamaya devam ediyor. Daha önce aleni bir şekilde T3 Vakfı'nı, SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan partinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Siyasi şov için gittiği alana giden Kılıçdaroğlu, SİHA düşmanı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun hatırlatılması üzerine zor anlar yaşadı. CHP'lideri, Tanrıkulu hakkındaki bu gerçekleri görmezden gelerek "Siz onları bırakın" deyip, "SİHA'ları desteklememiz lazım" şeklinde ikiyüzlü bir tutum sergiledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan TEKNOFEST’e riyakar ziyaret!

    Algı, manipülasyon, kara propaganda ve kirli operasyonlarda başı çeken CHP, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala oy uğruna daldan dala atlamaya, tükürdüklerini yalamaya devam ediyor.

    Bunun son örneği Samsun'da kayıtlara geçti.



    Yerli ve milli ne varsa karşı tutum sergileyen, daha evvel SİHA'ları ve T3 Vakfı'nı hedef alan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e riyakar ziyaret!



    KILIÇDAROĞLU'NUN ZOR ANLARI: KAÇAMAK CEVAPLARLA ÇAMURA YATTI
    Bu riyakar tutum büyük tepkiyle karşılanırken alanda bulunanların yönelttiği sorular karşısında Kılıçdaroğlu zor anlar yaşadı.

    CHP Genel Başkanı'na partisinin SİHA düşmanı vekili, terörist cenazelerinin müdavimi Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ları hedef alan sözleri hatırlatıldı.

    Tepkiler üzerine kaçamak cevaplarla çamura yatan Kılıçdaroğlu, "Siz onları bırakın. Bu yatırımların desteklenmesi lazım. Bizim açımızdan son derece önemli çalışmalar" ifadelerini kullandı.



    T3 VAKFI'NA ÇAMUR ATAN CHP NEDEN ÖZÜR DİLEMEDİ?
    Bilindiği üzere CHP, 2019 yerel seçimlerinin ardından Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın İBB'den para aldığına ilişkin iftiraları dolaşıma sokmuş, bu iftiralar sonrası T3 Vakfı, yargı yoluyla alçak iftiraları bozguna uğratmış ve tazminat kazanmıştı.

    Bu durum TEKNOFEST alanındaki gazeteciler tarafından Kılıçdaroğlu'na hatırlatıldı ve CHP'nin T3 Vakfı'ndan neden özür dilemediği soruldu.

    Gittiği festivalin kimler tarafından organize edildiğinden bi' haber olan CHP lideri, "T3 Vakfı nedir?" yanıtı vererek adeta akıl tutulması yaşadı.



        Siyasi şov için Samsun'da bulunan TEKNOFEST etkinliğine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı bu zor anlar sosyal medya da gündem oldu.

        Özellikle Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ları hedef alan söylemleri karşısında 'kem küm' etmesi çokça konuşuldu.



        BÖLÜCÜ KEBAPÇI SEZGİN'İN SİHA HAZIMSIZLIĞI: HER FIRSATTA HEDEF ALIYOR
        Bilindiği üzere sözde 'hümanist' pozları kesen, PKK cenazeleri ve terör medyasının aranan yüzü olan CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu, SİHA'lar ile ilgili mesnetsiz açıklamalarda bulunmuş, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor" ifadelerini kullanarak teröristlerin öldürülmesinden kaynaklı duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

        CHP'DEN "BAYRAKTAR'I YARGILAYACAĞIZ" İMASI
        Geçtiğimiz aylarda da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı rezil paylaşımla tüm tepkileri üzerine toplayan "SİHA Sezgin" lakaplı Tanrıkulu,
        Selçuk Bayraktar'ı yargılayacağını ima etmişti.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sezgin Tanrıkulu hakkındaki bu gerçekleri görmezden gelerek "Siz onları bırakın" deyip, "SİHA'ları desteklememiz lazım"
        şeklindeki riyakar tutumunun zamanlaması ise oldukça manidar.



        KILIÇDAROĞLU SAMİSİ İSE SEZGİN'İ NİYE GÖNDERMİYOR?
        2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı, kendisi de aday olmak için adeta her tuşa basıyor.

        Peki, Kılıçdaroğlu bu kadar samimi ise SİHA karşıtı Sezgin Tanrıkulu'nu neden partiden göndermiyor?

        Anlaşılan o ki seçimlere gidilen şu dönemde bu tarz eyyamlarla daha çok karşılacağız gibi görünüyor.
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