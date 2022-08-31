SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin 5 gün önce pozitif çıktığını açıkladı. Koca paylaşımında, "Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım."