TOKİ Sosyal Konut başvuruları başladı mı? TOKİ Sosyal Konut Projesi aylık taksit, peşinat ödemeleri ne kadar olacak?

TOKİ ucuz konut projesinde başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. İşte 2022 TOKİ Sosyal Konut Başvuruları ve konu hakkında merak edilenler...
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakan Kurum, sosyal konut projesine dair detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağını belirtti.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ başvuruları ve merak edilen tüm detayların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül tarihinde açıklanacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ile ilgili bazı bilgiler aktardı.