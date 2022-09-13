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    • Ekonomi
    • 13.09.2022 14:33
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    • 13.09.2022 14:38
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    TOKİ Sosyal Konut başvuruları başladı mı? TOKİ Sosyal Konut Projesi aylık taksit, peşinat ödemeleri ne kadar olacak?

    TOKİ sosyal konut projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunurken, konuya ilişkin aramalar sıklaştı. İşte dar gelirli aileleri ev sahibi yapması hedeflenen TOKİ ucuz konut projesinde başvuru tarihleri ve şartları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TOKİ Sosyal Konut başvuruları başladı mı?

    TOKİ ucuz konut projesinde başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. İşte 2022 TOKİ Sosyal Konut Başvuruları ve konu hakkında merak edilenler...

    TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
    Bakan Kurum, sosyal konut projesine dair detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağını belirtti.

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
    TOKİ başvuruları ve merak edilen tüm detayların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül tarihinde açıklanacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ile ilgili bazı bilgiler aktardı.

        İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanların TOKİ için başvuru yapabileceğini açıklayan Bakan Kurum, "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." şeklinde konuştu. Ayrıca konutlar için alınacak olan aylık taksitlerin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağının altını çizen Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

        SOSYAL KONUTTA AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?
        Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi. Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak. En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1650 TL iki çalışan varsa 3300 TL olacak.
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